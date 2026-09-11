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ClockThứ Bảy, 12/09/2026 11:17

Nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho cán bộ phường Phong Thái

HNN.VN - Sáng 12/9, UBND phường Phong Thái phối hợp với Công ty TNHH Productive AI tổ chức khai mạc lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.

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Cán bộ phường Phong Thái tham gia tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Trong thời gian một ngày, chương trình tập trung trang bị những kiến thức, kỹ năng thiết thực về ứng dụng AI trong công việc. Học viên được hướng dẫn tư duy sử dụng AI hiệu quả, kỹ năng xây dựng câu lệnh (prompt) theo mô hình RISEN Prompt Framework nhằm nâng cao khả năng tương tác và khai thác các công cụ AI.

Nội dung tập huấn cũng hướng đến việc xây dựng thư viện văn bản quy phạm pháp luật điện tử bằng NotebookLM; tạo chatbot hỗ trợ tra cứu, đánh giá hồ sơ công việc, giải đáp các quy trình, quy định nội bộ. Bên cạnh đó, học viên được thực hành sử dụng Gemini, ChatGPT hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính, phân tích dữ liệu, lập báo cáo, thiết kế slide và tự động hóa một số công việc. Các bài tập thực hành được xây dựng gắn với công việc thực tế của học viên, qua đó giúp cán bộ, công chức từng bước tiếp cận, làm chủ và ứng dụng hiệu quả các công cụ AI trong công việc chuyên môn.

Thông qua chương trình, phường Phong Thái hướng đến nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng xử lý công việc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Song Minh
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