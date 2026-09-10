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Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Chiu

HNN.VN - Sáng 11/9, UBND phường Phong Thái tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Chiu.

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Lãnh đạo phường trao Bằng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và tri ân đến đại diện gia đình mẹ Nguyễn Thị Chiu. 

Tham dự buổi lễ có ông Đoàn Trọng Minh, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái cùng thân nhân gia đình mẹ Nguyễn Thị Chiu.

Mẹ Nguyễn Thị Chiu sinh năm 1906, quê xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay thuộc phường Phong Thái, TP. Huế. Mẹ từ trần ngày 22/2/1986 tại thôn Bắc Thạnh, xã Phong Hiền, nay là Tổ dân phố Bắc Hiền, phường Phong Thái.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mẹ Nguyễn Thị Chiu cùng chồng và các con tích cực tham gia, giúp đỡ cách mạng. Năm 1953, chồng mẹ là ông Nguyễn Văn Thỏn, một cơ sở cách mạng tại địa phương, qua đời do di chứng sau những trận tra tấn của thực dân Pháp.

Chồng mất, mẹ tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng, một mình nuôi các con trưởng thành. Trong kháng chiến chống Mỹ, hai người con của mẹ lần lượt tham gia cách mạng. Năm 1965, người con trai Nguyễn Văn Địch, khi đang giữ chức Xã đội trưởng, anh dũng hy sinh. Ba năm sau, năm 1968, người con gái Nguyễn Thị Lương, là đội viên du kích, cũng hy sinh trong chiến đấu.

Những mất mát, hy sinh của gia đình mẹ Nguyễn Thị Chiu gắn liền với những năm tháng chiến tranh và cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Với những đóng góp cho cách mạng, mẹ từng được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Ba.

Ông Trần Công Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết, việc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Chiu là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những hy sinh, cống hiến của mẹ và gia đình trong sự nghiệp cách mạng.

Song Minh
 Từ khóa:
tri ânviệt namanh hùngbà mẹphong thái
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