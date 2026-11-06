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ClockThứ Bảy, 07/11/2026 12:29

Chia sẻ kỹ năng sống xanh, xây dựng trường học xanh

HNN.VN - Trong hai ngày 6 - 7/11, tại TP. Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Vì Tương lai xanh tổ chức hội thảo chia sẻ kỹ năng sống xanh và thực hành mô hình 7R, đánh giá các cơ sở giáo dục đạt chuẩn theo bộ chỉ số “Ngôi trường xanh”.

Trường học sinh thái - gieo mầm lối sống xanhTrường tiểu học Lê Lợi (TP. Huế) đoạt giải Nhất "Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam"

 Học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi giới thiệu về ngôi trường xanh.

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật những quan điểm mới về giáo dục bảo vệ môi trường, yêu cầu tích hợp nội dung này trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các chuyên gia cũng giới thiệu những tiêu chí xây dựng trường học xanh, phương pháp quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng và hướng dẫn thực hành mô hình 7R gồm: Rethink (suy nghĩ lại), Refuse (từ chối), Reduce (giảm thiểu), Reuse (tái sử dụng), Repair (sửa chữa), Recycle (tái chế) và Rot (ủ phân hữu cơ).

Các giáo viên cũng tham gia thảo luận, nghiên cứu tình huống, xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Ngôi trường xanh” phù hợp với điều kiện từng cơ sở giáo dục. Nội dung thực hành tập trung vào xây dựng không gian xanh, lớp học xanh, phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm điện, nước, hạn chế rác thải nhựa và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM gắn với bảo vệ môi trường.

Thông qua hội thảo, các cơ sở giáo dục có thêm kiến thức, kinh nghiệm để lồng ghép giáo dục kỹ năng sống xanh vào môn học và hoạt động giáo dục, phát huy vai trò chủ động của học sinh trong bảo vệ môi trường. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, an toàn, thân thiện, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh trong giáo dục.

CÁT AN
 Từ khóa:
Chia sẻkỹ năngsống xanhxây dựngtrường họcxanh
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