Thời tiết ngày 9/8: Mưa dông diện rộng tại Trung Bộ và Nam Bộ, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Tối và đêm ngày 8/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ đã ghi nhận nhiều điểm mưa to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ đến 23 giờ có nơi vượt 30mm, trong đó trạm Ia Yeng 1 (Gia Lai) đạt 70,2mm, trạm La Ngà (Đồng Nai) 35,2mm. Mưa dông diễn ra trên diện rộng gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Lúc 1 giờ ngày 9/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 (39–49km/ giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 5km/giờ.

Vị trí và tâm áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với vận tốc 10–15km/ giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 10/8, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Bắc. Cường độ gió vẫn ở mức cấp 6, phạm vi ảnh hưởng từ 18–21 độ Vĩ Bắc; 114–119 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 3 đối với vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Tại đây, dự báo sẽ có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2–3m, biển động. Các phương tiện hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần hết sức lưu ý để phòng tránh rủi ro từ dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương vùng núi, ven sông suối cần theo dõi sát diễn biến mưa dông để chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là tại những điểm có nguy cơ sạt lở và ngập úng cao. Các chủ tàu, thuyền trưởng cần cập nhật thường xuyên bản tin dự báo thời tiết biển, kịp thời di chuyển tránh xa khu vực nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Lai Châu và Điện Biên); chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên 30-33 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng phía Đông Lâm Đồng 31-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.