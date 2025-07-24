Ngày 7/8: Miền Bắc mưa dông cục bộ, miền Trung nắng nóng diện rộng

Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 7/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong khi đó khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông tại nhiều khu vực trên cả nước.

Thời tiết các khu vực cụ thể như sau:

Thủ đô Hà Nội

- Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực vùng núi, trung du chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ

- Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo chiều tối và đêm 7/8, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp./.