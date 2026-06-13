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ClockThứ Hai, 15/06/2026 08:35

Thời tiết ngày 15/6: Miền bắc trời nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo, ngày 15/6, khu vực Bắc Bộ trời nắng nóng; riêng phía Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ, Nam Bộ có mưa dông; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Thời tiết ngày 12/6: Nắng nóng quay trở lại miền bắc, nhiệt độ cao nhất 35 độ CThời tiết ngày 15/5: Nắng nóng bao trùm cả nước; Hà Nội nhiệt độ hơn 37 độ C, trời oi bứcThời tiết ngày 18/4: Miền bắc có mưa rào ở nhiều nơi, miền nam ngày nắng

Dự báo khu vực Hà Nội ngày có mây, trời nắng nóng. (Ảnh minh họa: Đ.T) 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày có mây, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/6 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Ngày có mây, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-156-mien-bac-troi-nang-nong-chieu-toi-co-mua-rao-va-dong-vai-noi-post969155.html

Theo nhandan.vn
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Miền bắctrờinắng nóngchiều tối
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