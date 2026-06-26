Thời tiết ngày 8/7: Nhiều nơi trên cả nước nắng ban ngày, mưa dông vào chiều và tối

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 8/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Quảng Ninh và cao nguyên Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa hơn 40mm.

Dự báo ngày và đêm 8/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 100mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông cũng xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi hơn 70mm, thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối.

Trên biển, trạm Huyền Trân ghi nhận gió tây nam cấp 5. Phía bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều và đêm 8/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây vùng biển Trường Sa, gió tây nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1,5-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm nay (8/7), phía bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/7 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 28-31 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

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