Thời tiết ngày 21/11: Lũ trên các sông từ Huế đến Khánh Hòa đang xuống

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực tại tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/11, lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đang xuống, riêng lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên.

Trong khoảng giữa chiều nay, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn sẽ xuống dưới mức báo động 2, tại trạm Phú Lâm xuống dưới mức BĐ3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2. Riêng sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Dự báo, trong 10-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1, tại trạm Phú Lâm ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; sông Krông Ana lên chậm và ở trên mức báo động 3.

Ngày và đêm 21/11, phía Đông các tỉnh từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét; Trung và Nam Trung Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối, đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Cụ thể, tại Thủ đô Hà Nội, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; cao nhất 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao đề phòng sương muối.Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; riêng Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tại Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có lúc mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 30-32 độ C./.