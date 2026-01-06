Thời tiết ngày 8/1: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối

Dự báo khu vực Hà Nội không mưa, trời rét đậm. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét đậm. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Trên biển, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Đắk Lắk gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao 3-6m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 7-10 độ, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-11 độ; vùng núi có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 9-12 độ C; phía nam 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía bắc 16-19 độ C, phía nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía bắc 21-24 độ C; phía nam 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ C.

