Bàn giao 1 cá thể khỉ đuôi lợn về Vườn Quốc gia Bạch Mã

HNN.VN - Thông tin từ UBND phường Thủy Xuân, ngày 24/10, tại khu vực Vườn dược liệu – Tổ dân phố Cư Chánh 2, người dân đã phát hiện và bắt giữ được 1 cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc.

Phục hồi, phát triển hệ sinh thái tự nhiên từ ứng dụng khoa học công nghệ FAO: Sự đa dạng di truyền của thực vật và rừng đang gặp rủi roBàn giao cá thể Tê tê Java quý hiếm

Lực lượng chuyên môn UBND phường Thủy Xuân tiếp nhận và bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn (Ảnh: UBND phường Thủy Xuân)

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Thủy Xuân đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm đến hiện trường để tiếp nhận và kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể khỉ. Đồng thời, vận chuyển và bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Bạch Mã chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Hành động kịp thời, có trách nhiệm của người dân và sự phối hợp của các lực lượng chức năng góp phần bảo vệ động vật hoang dã, gìn giữ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái tự nhiên trên địa bàn phường.

Hải Anh
