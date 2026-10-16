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ClockThứ Sáu, 16/10/2026 19:29

Phú Xuân chung tay chăm lo cho người nghèo

HNN.VN - Chiều 16/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Xuân tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, gắn với chương trình “Kết nối yêu thương - Chung tay vì người nghèo”, nhằm huy động nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.​

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Các đơn vị trao ủng hộ cho Quỹ "Vì người nghèo"  tại chương trình.

Theo bà Trần Thị Tường Vy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Xuân, thời gian qua, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn vận động, địa phương đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 14 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế cho 5 trường hợp; thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ đột xuất cho 384 trường hợp, với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

Các hoạt động chăm lo Tết, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai thường xuyên, góp phần giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Hiện, phường Phú Xuân còn 95 hộ nghèo và 240 hộ cận nghèo. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả bền vững, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”. Nguồn lực huy động sẽ tập trung hỗ trợ nhà ở, sinh kế, việc làm, học tập và các nhu cầu thiết yếu, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của từng hộ.

Những suất quà 0 đồng gửi tặng người nghèo.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Xuân phối hợp với Siêu thị Co.opmart tổ chức “Gian hàng 0 đồng” và trao 95 suất quà cho 95 hộ nghèo trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm 200 nghìn đồng tiền mặt và phiếu mua hàng trị giá 300 nghìn đồng.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng phát động hưởng ứng cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”, khuyến khích người dân hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ; đồng thời vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và tạo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Liên Minh
 Từ khóa:
phú xuânvì người nghèohỗ trợmua hàng lấy hóa đơn
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