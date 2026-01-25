Truyền thông quốc tế nêu bật thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 25/01/2026 09:37
Truyền thông quốc tế tiếp tục nhấn mạnh về thành công của Đại hội, đồng thời nêu bật vị thế ngày càng tăng, cũng như xu hướng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Ban lãnh đạo khóa mới sẽ dẫn dắt Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 nămTừ Đại hội XIV tới tầm nhìn chiến lược qua lăng kính báo chí PhápTổng Bí thư Tô Lâm trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế tại họp báo sau Đại hội XIV

Báo Nhân đạo nhấn mạnh mục tiêu đề ra từ Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên. 

Báo L’Humanité (Nhân đạo) của Pháp đăng bài viết nhấn mạnh, sau nhiều thập niên kinh tế tăng trưởng ấn tượng, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu duy trì quỹ đạo phát triển đến năm 2030, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trong khuôn khổ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bài viết cũng trích dẫn tầm nhìn và định hướng phát triển được nhấn mạnh trong các văn kiện Đại hội; nhấn mạnh mục tiêu đạt “đột phá” hơn nữa trong thời gian tới, nhất là mức tăng trưởng từ 10% trở lên.

Đề cập những thách thức bên ngoài trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động phức tạp, bài viết đánh giá cao chính sách đối ngoại linh hoạt của Việt Nam, qua đó nâng cao vai trò và vị thế trên trường quốc tế, đồng thời ghi nhận sự kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội hướng tới sự ổn định và phát triển bền vững.

Một trong những nội dung trọng điểm được báo chí đề cập là kết quả bầu nhân sự cấp cao tại Đại hội XIV. Truyền thông Pháp đưa các tin, bài nhấn mạnh việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Các hãng tin và báo lớn, như Tân Hoa xã, Bloomberg, AP, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cũng đưa tin về kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Việt Nam, khẳng định việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phản ánh sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các bài viết trên truyền thông nước ngoài cũng đánh giá cao nỗ lực cải cách hành chính, chống tham nhũng của Việt Nam thời gian qua, đồng thời phản ánh ưu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…

Truyền thông Thái Lan cũng theo dõi sát và đưa tin đậm nét về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ Thaipublica có bài viết khẳng định Đại hội XIV là “bước ngoặt chiến lược” trong tiến trình hiện đại hóa đất nước; đánh dấu chuyển dịch rõ nét của Việt Nam sang mô hình tăng trưởng mới, tập trung nâng cao năng suất, thúc đẩy số hóa.

https://nhandan.vn/truyen-thong-quoc-te-neu-bat-thanh-cong-cua-dai-hoi-xiv-cua-dang-cong-san-viet-nam-post938978.html?gidzl=9k_b9uoNW6SaykmdZO22O2J_wIQLqD9YQFcs9C2BspPefBPnmzQDCZceidINXzzcFwZaTJAVIrrtY9UDPG

Theo nhandan.vn
