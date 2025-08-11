Truyền thông quốc tế đưa đậm nét chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10-13/8 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế.

Ngày 11/8, truyền thông Hàn Quốc, trong đó có hãng Yonhap, đài KBS, trang koreaherald.com và tờ Korea Times (Hàn Quốc) đưa tin đậm nét về cuộc hội đàm cùng ngày giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, an ninh, công nghệ và văn hóa.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn phát biểu mở đầu cuộc hội đàm của Tổng thống Lee Jae Myung, trong đó khẳng định Tổng Bí thư Tô Lâm là vị khách nước ngoài đầu tiên sau khi Hàn Quốc có chính quyền mới; khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, dựa trên nhận thức chung đạt được, cam kết thúc đẩy hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Đài KBS cho rằng điểm đặc biệt là Tuyên bố chung đã đề cập đến việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hướng tới tương lai như khoa học công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế.

Đưa tin về chuyến thăm, hãng tin Reuters (Anh) và trang devdiscourse.com (Ấn Độ) nhận định cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ngày 11/8 ghi nhận nỗ lực của Hàn Quốc và Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.

Trong khi đó, trang ainvest.com (Mỹ) đăng bài viết cho rằng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và bất ổn thương mại do các chính sách của Mỹ, quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc-Việt Nam đã nổi lên như biểu tượng của sức bật kinh tế.

Theo bài viết, cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đánh dấu thời điểm then chốt trong quan hệ song phương, đồng thời cho thấy nỗ lực của hai nước trong đầu tư chiến lược cho cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Bài viết khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam là một chiến lược hướng tới tương lai nhằm xây dựng một hành lang kinh tế bền vững và linh hoạt.

Bằng cách tập trung vào cơ sở hạ tầng và năng lượng, Việt Nam và Hàn Quốc đang tạo nên mô hình tăng trưởng bền bỉ trước các biến động, thu hút các nhà đầu tư toàn cầu./.