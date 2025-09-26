Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 10, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 49 sau 5,5 ngày làm việc, hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan, sự tham gia trách nhiệm, chủ động, hiệu quả của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào các nội dung thảo luận tại phiên họp.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 34 nội dung, tập trung chủ yếu vào việc cho ý kiến đối 13 dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10; thảo luận các dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan tư pháp.

Đồng thời, thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2026 và 7 Nghị quyết thuộc thẩm quyền, trong đó có các nghị quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu ứng cử, tiếp xúc cử tri, những nội dung trọng yếu phục vụ công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các báo cáo bảo đảm chất lượng, gửi tới các vị đại biểu Quốc hội theo đúng thời gian quy định để phục vụ Kỳ họp thứ 10.

Riêng các dự án luật, cần tập trung hoàn thiện, chỉnh lý bảo đảm quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi. Có 21 dự án luật sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sẽ được trình xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khai mạc vào chiều nay (29/9).

Đối với các nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực để kịp thời ban hành, nhất là những nghị quyết phục vụ công tác bầu cử sắp tới.

Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành liên quan để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chủ động chuẩn bị các phương án, giải pháp nhằm xử lý kịp thời những tình huống, vướng mắc có thể phát sinh trong thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Kỳ họp thứ 10 tới đây công việc đồ sộ và mang ý nghĩa đặc biệt: Không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối năm, mà còn phải tổng kết công tác trong cả một nhiệm kỳ; đồng thời, thông qua nhiều quyết sách quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn mới.

Quang cảnh phiên họp sáng 29/9. (Ảnh: DUY LINH)

Dự kiến tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với Kỳ họp thứ 9.

Cùng với đó là xem xét báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua chủ trương đầu tư các chương trình quan trọng; đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân nguyện.

Kỳ họp thứ 10 cũng sẽ có những thay đổi quan trọng về phương thức tổ chức (không chia kỳ họp thành hai đợt, không nghỉ giữa kỳ; các nhóm nội dung cùng lĩnh vực, hoặc có liên quan, sẽ được bố trí trình bày, thảo luận chung; rút ngắn hơn nữa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo…).

Do vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan lưu ý, ngay khi trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì cũng cần chuẩn bị nội dung trình bày thật ngắn gọn, tập trung vào các vấn đề lớn cần xin ý kiến, bảo đảm thời gian trình bày đúng quy định, không kéo dài.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong tháng 10 sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn mà Hội nghị sẽ quyết. Cùng với đó, cần khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trung ương để hoàn thiện các nội dung về kinh tế-xã hội để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Nêu rõ, thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp còn rất ngắn, phiên họp tháng 10 cũng sẽ kéo dài đến ngay sát khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, khẩn trương trong giai đoạn nước rút nhưng tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó; bảo đảm hồ sơ tài liệu trình đầy đủ, chặt chẽ, thẩm tra kỹ lưỡng. "Phải làm sao để Kỳ họp thứ 10 được tổ chức thành công, với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.