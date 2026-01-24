Từ Đại hội XIV tới tầm nhìn chiến lược qua lăng kính báo chí Pháp

Báo Nhân đạo nhấn mạnh mục tiêu đề ra từ Đại hội XIV đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên.

Truyền thông Pháp nhận định đây là một sự kiện chính trị trọng đại, để tổng kết những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới và hoạch định lộ trình phát triển hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030.

Bài viết trên Báo Nhân đạo (L’Humanité) ngày 23/1 ghi nhận: Sau nhiều thập kỷ vươn mình từ nhiều khó khăn và thách thức, Việt Nam tiếp tục phát huy những thành quả theo chủ trương phát triển đã đề ra, hướng tới tầm nhìn 2030 dựa trên đổi mới sáng tạo, bên cạnh thúc đẩy nền kinh tế thị trường.

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đạt được “cú hích” ấn tượng, trở thành một trong 40 quốc gia có tăng trưởng GDP cao nhất trong năm 2025, đạt mức 510 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người/năm tăng lên khoảng 5.000 USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,3% và 95,2% số người dân Việt Nam được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế.

Bài viết cũng trích dẫn tầm nhìn và định hướng phát triển trong Nghị quyết Đại hội XIV: Tự chủ chiến lược, tự cường và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn 5 năm tới, chính sách ưu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là đổi mới sáng tạo, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, kỳ vọng đạt được sự chuyển đổi mạnh mẽ về công nghệ.

Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động phức tạp và khó lường, báo Nhân đạo đánh giá cao chính sách “ngoại giao cây tre Việt Nam", qua đó nâng cao vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

Báo Nhân đạo nhấn mạnh mục tiêu đạt những “đột phá” cao hơn nữa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới, nhất là mức tăng trưởng từ 10% trở lên. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế.

Báo Nhân đạo cũng ghi nhận sự kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội hướng tới sự ổn định và phát triển bền vững.

Một trong những nội dung tâm điểm được báo chí Pháp gồm Le Figaro, L’Union và France24 đề cập là kết quả bầu cử nhân sự cấp cao tại Đại hội: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối, với 180/180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức, bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, Việt Nam sẽ nâng tầm công tác đối ngoại ngang hàng với quốc phòng và an ninh, nhằm tìm kiếm các đối tác chiến lược mới và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc.

Báo chí Pháp đánh giá cao những nỗ lực cải cách hành chính và chống tham nhũng của Việt Nam trong thời gian qua, góp phần củng cố sự đoàn kết và lãnh đạo của Đảng trước những thách thức mới của thời đại. Quyết tâm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân.

Báo France24 nêu rõ: Lãnh đạo Việt Nam nhận thức rõ về sự cần thiết phải nâng tầm đối ngoại quốc phòng và an ninh, kết hợp xây dựng quan hệ hữu nghị với nâng cao sức mạnh quân sự để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Trang tin Temoignages của Đảo Reunion (vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp) nhận định, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp và khó lường, Việt Nam đã có hướng đi phù hợp và sẽ tiếp tục phát triển.

Báo chí Pháp cũng phản ánh ưu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín trên trường quốc tế thông qua các giá trị văn hóa đặc sắc.

