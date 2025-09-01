Tín nhiệm của dân, cội nguồn của mọi thắng lợi

Ðại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng mở đầu công cuộc đổi mới, khơi dậy và phát huy sức mạnh, tiềm năng

để đưa đất nước tiến lên.

Kiểm nghiệm của lịch sử

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn xác định: Sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở tổ chức, đường lối mà còn ở niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân. Niềm tin của dân với Đảng càng cao thì tín nhiệm của dân với Đảng càng lớn và ngược lại. Tín nhiệm của dân đối với Đảng không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu, dấn thân phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân của Đảng nói chung, của mỗi tổ chức đảng và từng cá nhân cán bộ, đảng viên nói riêng; nhất là các cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

Có được tín nhiệm của dân, Đảng sẽ có được lòng dân, sức dân, có được lực lượng cách mạng của dân, có được sự ủng hộ và đồng thuận của xã hội… Đó chính là cội nguồn của mọi thắng lợi. Ngược lại, dân không tín nhiệm thì hậu quả sẽ khó lường. Chính vì vậy, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở đội ngũ cán bộ phải “lấy dân làm gốc”. Người luôn tâm niệm rằng cán bộ phải là đầy tớ của Nhân dân, bởi “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Ngay từ khi mới thành lập (1930), Đảng ta đã đặt lợi ích của Nhân dân, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Đảng luôn xác định “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Từ cao trào cách mạng 1930 - 1931 đến Cách mạng tháng Tám 1945, xuất phát từ đường lối cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, Đảng đã đề ra đường lối khởi nghĩa toàn dân và lãnh đạo cả nước tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thắng lợi. Đường lối đúng đắn của Đảng đã tập hợp, đoàn kết được toàn dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất; xây dựng được lực lượng chính trị rộng khắp làm cơ sở để xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang; thực hành khởi nghĩa từng phần tiến đến tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, quyền công dân, quyền con người của Nhân dân ta đã có sự thay đổi mang tính bước ngoặt lịch sử, từ thân phận nô lệ, lầm than đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Tín nhiệm của dân đối với Đảng tiếp tục được thể hiện qua sự tham gia, ủng hộ sức người, sức của to lớn của các tầng lớp nhân dân vào hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân và đế quốc. Nếu không có sự tin tưởng, không có lòng dân, không có sức dân thì đã không thể có chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và đại thắng mùa Xuân năm 1975, thu non sông về một mối, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Sau ngày đất nước thống nhất, tín nhiệm của dân tiếp tục là nền tảng để Đảng ta lãnh đạo thành công công cuộc khôi phục và phát triển đất nước trong bối cảnh muôn vàn khó khăn, thách thức, thù trong, giặc ngoài. Dù có lúc niềm tin bị thử thách bởi mô hình quản lý quan liêu, bao cấp lạc hậu, khó khăn kinh tế chồng chất, nhưng Đảng ta đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, quyết định đổi mới tư duy, tiến hành công cuộc Đổi mới năm 1986, tạo nên bước ngoặt lịch sử đem lại sự phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho Nhân dân đến ngày hôm nay.

Tuy còn nhiều khó khăn phía trước nhưng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân đã được cải thiện rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh chóng; Việt Nam đã vào nhóm nước thu nhập trung bình cao; quy mô GDP nền kinh tế năm 2024 đạt 476,3 tỷ USD, đứng thứ 33 thế giới. Nhiều chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội hợp với lòng dân đang thực hiện có hiệu quả.

Nhờ đó, khi Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, khởi xướng cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với phương châm sát dân hơn, gần dân hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn, đã nhận được sự ủng hộ to lớn của toàn xã hội. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, với phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”, đến ngày 1/7/2025, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp của nước ta đã chính thức đi vào hoạt động cơ bản thông suốt.

Giữ vững tín nhiệm, nhiệm vụ sống còn của Đảng

Sự tín nhiệm của dân không phải là thứ “trao một lần là mãi mãi” mà luôn biến động theo thực tiễn lãnh đạo, quản lý và hành động cụ thể của Đảng, chính quyền và của từng cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ cương vị lãnh đạo. Những hành vi sai phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí, xa dân, quan liêu, hách dịch, cửa quyền… của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và của mỗi một cán bộ, đảng viên nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh sẽ xói mòn niềm tin của dân, của xã hội và làm tổn hại đến uy tín chính trị của Đảng; từ đó sẽ làm giảm sút sự tín nhiệm của dân.

Thực tiễn cho thấy, có lúc, có nơi do sự buông lỏng lãnh đạo, quản lý của cấp ủy và chính quyền, sự tha hóa của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức, có quyền không chấp hành các nguyên tắc sinh hoạt, tổ chức và hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước… đã để xảy ra nhiều sai phạm, gây bất bình trong dân, làm giảm sút niềm tin của xã hội. Trong những trường hợp đó, dù nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên bị thi hành kỷ luật, bị cách chức… nhưng hậu quả để lại cho xã hội là hết sức nặng nề, làm giảm sút niềm tin của dân vào Đảng và chính quyền. Niềm tin giảm đồng nghĩa mức độ tín nhiệm của người dân cũng bị sụt giảm tương ứng.

Để giữ vững tín nhiệm, niềm tin của dân, Đảng ta đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về tuyên truyền, vận động, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật… nghiêm minh trong Đảng nhằm xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng đã và đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Điều này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Nhân dân, bởi người dân luôn mong muốn một chính quyền liêm chính, công khai, minh bạch và phục vụ lợi ích chung. Bên cạnh đó, Đảng ta còn đặc biệt quan tâm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để một ai bị bỏ lại phía sau, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại hai cột mốc là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập Nước (năm 2045).

Trong bối cảnh hiện nay, đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và giữ vững độc lập, chủ quyền, việc phát huy hơn nữa vai trò của “lòng dân” luôn là một yếu tố căn cốt của mọi chính sách. Đảng phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự đổi mới mình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nêu gương, hành động vì dân, trọng dân, gần dân và lắng nghe dân. Chính lòng dân là “lá phiếu tín nhiệm” quý giá nhất dành cho Đảng và mỗi một cán bộ, đảng viên. Chỉ khi nào Đảng giữ được sự tín nhiệm ấy thì mọi kế hoạch, chiến lược phát triển mới có cơ hội thành công mỹ mãn.