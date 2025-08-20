80 năm Cách mạng Tháng Tám: Venezuela coi Việt Nam là tấm gương kiên cường

Ngày 19/8/1945, sau cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát Lớn, quần chúng nhân dân Thủ đô đã đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 19/8 theo giờ địa phương, Chính phủ Venezuela đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong thông cáo báo chí do Bộ Ngoại giao Venezuela công bố, Chính phủ Venezuela nhấn mạnh ngày 19/8/1945 là một "mốc son lịch sử về ý chí và lòng quyết tâm" của dân tộc Việt Nam, chứng minh cho thế giới thấy về tinh thần bất khuất cùng quyết tâm sắt đá để làm chủ vận mệnh của chính mình."

Chính phủ Venezuela khẳng định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám không chỉ mở ra con đường giành độc lập cho dân tộc Việt Nam, mà còn thắp sáng hy vọng, trở thành tấm gương của lòng kiên cường cho các dân tộc đang đấu tranh giành chủ quyền và quyền tự quyết.

Đặc biệt, thông cáo khẳng định mặc cho thời gian trôi đi song di sản hào hùng của Mùa Thu Cách mạng đã góp phần tạo nên một Việt Nam sôi động và thịnh vượng của ngày hôm nay - một quốc gia được đánh giá là nguồn cảm hứng cho cộng đồng quốc tế nhờ sự năng động và khả năng vươn lên mạnh mẽ.

Nhân dịp này, Chính phủ Venezuela tái khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác về nhiều mặt với Việt Nam, đồng thời gửi lời chúc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam một tương lai hòa bình, thịnh vượng và giành thêm nhiều thắng lợi hơn nữa.

Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18/12/1989, Việt Nam và Venezuela thường xuyên chia sẻ quan điểm tương đồng trên các diễn đàn quốc tế, cùng ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hợp tác Nam-Nam. Đặc biệt, Venezuela luôn thể hiện sự ủng hộ đối với Việt Nam trong các vấn đề quốc tế.

Cùng là thành viên của nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế. Venezuela đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là cầu nối chủ chốt giữa Venezuela và khu vực châu Á nói chung và các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)./.