Vì dân nên được dân tín nhiệm

HNN - Lo cùng dân bản, vui với niềm vui của bà con, chị Hồ Thị Liên, Trưởng ban Công tác Mặt trận (CTMT) thôn Ca Cú 2, xã A Lưới 1, được tín nhiệm. Từ đó, bà con thôn Ca Cú 2 sẵn sàng hưởng ứng vận động, đoàn kết giúp nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng quê hương.

 Chị Hồ Thị Liên phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng trong công tác vận động

Chúng tôi biết đến Trưởng ban CTMT thôn ca Cú 2 từ chia sẻ của Đại úy Nguyễn Văn Dực, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hồng Vân (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 1). Đại úy Dực nói rằng, chị Hồ Thị Liên rất năng nổ, luôn chủ động phối hợp với đơn vị trong công tác giúp dân, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách, đoàn kết giúp nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế và chung sức xây dựng quê hương. Cách đây khoảng 2 năm, chị Liên “ngỏ lời” và được Đồn BPCK Hồng Vân hỗ trợ 30 nghìn cây keo giống và hỗ trợ công trồng keo. Sau quá trình rà soát, họp dân, số keo giống này được tập trung hỗ trợ cho 3 gia đình các ông: Trần Xuân Chúc, Trần Minh Dũng, Hồ Trọng, thuộc diện hộ nghèo, khó khăn.

Dẫn chúng tôi đến thăm vùng keo cao vút, khỏe mạnh, phủ xanh những quả đồi, chị Liên phấn khởi cho biết, từ khi được bộ đội biên phòng hỗ trợ keo giống và giúp công trồng keo, hướng dẫn về quá trình chăm sóc, gia đình các ông: Chúc, Dũng và Trọng càng chăm chỉ nỗ lực trong lao động sản xuất; mỗi ngày lên rẫy từ sáng sớm tinh mơ, đến lúc chiều muộn mới về nhà. “Ngoài bắp, sắn, lúa phục vụ cuộc sống hàng ngày, đồi keo sẽ là nguồn vốn tích lũy sau mỗi mùa thu hoạch, nên bà con rất phấn khởi, có động lực phấn đấu”, chị Liên nói.

Những năm qua, trong vai trò Trưởng ban CTMT, chị Liên đã phối hợp với Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn và các đoàn thể kết nối các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ mô hình sinh kế cho các hộ nghèo, khó khăn. Điều đáng mừng, những đồi keo vươn lên, những đàn gà, ngan sinh sôi, tạo thêm thu nhập và nguồn thực phẩm cho gia đình, là động lực cho nhiều hộ dân trong thôn học hỏi, làm theo, đời sống của bà con ngày càng ổn định, khấm khá hơn.

Khi hộ gia đình anh Nguyễn Hồng Tam được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết; cán bộ chiến sĩ Đồn BPCK Hồng Vân giúp công, Trưởng ban CTMT thôn Ca Cú 2 đã vận động người dân trong thôn cùng chung sức với bộ đội, bỏ công xây dựng nhà giúp gia đình anh Tam. “Có được ngôi nhà khang trang, chắc chắn, gia đình tôi yên tâm và càng cố gắng chăm chỉ phát triển kinh tế để không phụ tình cảm, công sức của bộ đội biên phòng và bà con”, anh Tam bộc bạch.

Ông Hồ Văn Thiên và nhiều người dân thôn Ca Cú 2 nói những lời chân chất: Luôn tin tưởng và yêu mến nữ Trưởng ban CTMT thôn. Thấy hộ nào già cả, neo đơn, khó khăn, chị Liên đứng ra kết nối để bộ đội biên phòng, các đoàn thể và các mạnh thường quân giúp công, hỗ trợ mô hình sinh kế, tặng quà. “Quá trình dõi theo bà con, thấy những hộ được hỗ trợ đã phát triển kinh tế ổn định, hiệu quả, tôi vui mừng như đó là niềm vui của mình”, chị Liên cười mộc mạc.

Người cán bộ mặt trận đầy tâm huyết và trách nhiệm ấy nói rằng, bà con ở mảnh đất biên giới xa xôi này, dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng đã sẵn sàng hiến đất, tài sản trên đất để nhiều tuyến đường trên địa bàn thôn Ca Cú 2 được mở rộng, bê tông hóa; sẵn sàng đóng góp để nhiều công trình điện chiếu sáng được xây dựng, thắp sáng bản làng...

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Chính trị viên và Thượng tá Hồ Văn Hà, Đồn trưởng Đồn BPCK Hồng Vân bày tỏ tình cảm trân trọng đối với chị Hồ Thị Liên. “Chị Liên rất năng nổ, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác mặt trận. Những năm qua, chị đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ vận động người dân thực hiện, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật; xây dựng nông thôn mới”, Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn nói.            

Bài, ảnh: THÙY CHI
Vì dânđược dântín nhiệm
Cử tri Huế kỳ vọng vào những quyết sách vì dân

Cử tri thành phố Huế bày tỏ sự đồng tình và tin tưởng cao với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là các quyết sách hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Giảm 30% lệ phí đăng ký, rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe: Thiết thực, vì dân

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó, đáng chú ý là việc giảm 30% lệ phí đăng ký xe và rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe (GPLX). Đây không chỉ là bước đi mạnh mẽ trong tiến trình cải cách hành chính, mà còn thể hiện rõ tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”.

Tín nhiệm của dân, cội nguồn của mọi thắng lợi

Nhìn lại quá trình cách mạng của Đảng, của dân tộc trong việc giành, giữ và thực thi quyền lực cho thấy tín nhiệm của dân đối với Đảng, Nhà nước luôn có một vai trò đặc biệt quan trọng, là cội nguồn sức mạnh quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta.

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong 8 từ: bản lĩnh, kỷ cương, đoàn kết, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, vì dân. Những khắc nghiệt trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

Thành phố Huế xếp thứ 11 toàn quốc về chỉ số PAPI

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) tổ chức hội nghị công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2024.

