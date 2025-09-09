  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Tuyên bố G20 đánh dấu thắng lợi của chủ nghĩa đa phương

ClockChủ Nhật, 23/11/2025 15:39
Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg đánh dấu bước tiến của chủ nghĩa đa phương, kêu gọi hòa bình và bảo vệ nguồn tài nguyên toàn cầu.

Ngày 22/11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi Ronald Lamola khẳng định việc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) thông qua tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh đang được tổ chức tại thành phố Johannesburg là một thắng lợi của chủ nghĩa đa phương.

Phát biểu với báo giới, ông Lamola cho biết đây là một bước tiến tới việc xây dựng "cầu nối" với các quốc gia Nam Bán cầu.

Hội nghị Thượng đỉnh G20, quy tụ gần hai mươi nhà lãnh đạo thế giới, đã thông qua tuyên bố chung trong ngày đầu tiên hội họp, kêu gọi hòa bình ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, cũng như các biện pháp bảo vệ nguồn cung cấp khoáng sản thiết yếu trên toàn cầu.

Ông Lamola cũng cho biết Tổng thống Cyril Ramaphosa sẽ không trao lại chức Chủ tịch G20 tiếp theo cho một đại diện Đại sứ quán Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã tẩy chay cuộc họp tại Johannesburg, dự kiến kết thúc vào ngày 23/11, và cho biết sẽ cử đại biện lâm thời của đại sứ quán Mỹ tại Nam Phi đến tham dự, trong bối cảnh Mỹ sẽ đảm nhận chức chủ tịch nhóm các nền kinh tế hàng đầu vào năm 2026.

Ông Lamola nhấn mạnh: “Mỹ là thành viên của G20, và nếu họ muốn được đại diện, họ vẫn có thể cử bất kỳ ai ở cấp độ phù hợp."

Theo ông Lamola, đó có thể là nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng hoặc "đặc phái viên do tổng thống bổ nhiệm." Ông cũng cho biết thêm, nếu không, việc bàn giao có thể diễn ra tại các văn phòng chính phủ giữa các quan chức cùng cấp bậc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vắng mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Johannesburg sau khi ông rút Mỹ khỏi các sự kiện đa phương khác và bất đồng với chính phủ Nam Phi trong một loạt các vấn đề quốc tế và trong nước, bao gồm cả những cáo buộc rằng người Nam Phi da trắng bị đàn áp.

Theo nhandan.vn
