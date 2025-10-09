Lượng tồn kho bất động sản còn lớn

Thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc nhưng lượng tồn kho vẫn còn khá lớn (ảnh minh họa)

Sở Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng công bố thông tin quý III/2025 về nhà ở và thị trường BĐS. Theo đó, thị trường BĐS trong quý III năm 2025 nhìn chung đã có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, theo thống kê trên cơ sở số liệu do các đơn vị, chủ đầu tư báo cáo thì lượng giao dịch đất nền, nhà ở trong khu dân cư hiện hữu và tại các dự án BĐS chưa tăng đáng kể so với quý I và quý II. Cụ thể, trong qý III, lượng tồn kho còn tương đối lớn với số lượng BĐS của các dự án đủ điều kiện đưa vào giao dịch nhưng chưa bán được là 1.512 căn, so với 1.132 căn trong quý II, tăng 380 căn.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay một số dự án BĐS trên địa bàn thành phố vẫn đang tồn tại một số khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, một số dự án gặp vướng mắc về pháp lý bao gồm việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và đặc biệt là các khó khăn về nguồn vốn.

Nhằm kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ liên quan đến các dự án BĐS, bao gồm các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn đầu tư tư nhân trong nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 11/4/2025 để thành lập Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751).

Tháng 8/2025, UBND thành phố đã có báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng trên địa bàn gửi Ban chỉ đạo 751. Theo đó, UBND thành phố kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ cho 13 dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

Tiếp đó, tháng 9/2025, UBND thành phố cũng đã ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, làm rõ, tổng hợp và nghiên cứu, tham mưu giải pháp để tháo gỡ các khó khăn liên quan đến các dự án đầu tư theo các nhóm vấn đề cụ thể, xác định thẩm quyền xử lý của các cấp có liên quan, báo cáo Ban chỉ đạo 751, Bộ Tài chính.