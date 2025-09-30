Khởi công khách sạn Best Western Premier - Hue Sky Hotel

Lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức khởi công công trình

Đây là công trình đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến dự có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố - Lê Trường Lưu; các UVTV Thành ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Phan Thiên Định, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố; Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Best Western Premier Hue Sky Hotel là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế với sự hợp tác giữa chủ đầu tư Cotana Capital và đơn vị quản lý vận hành Best Western Hotels. Công trình sở hữu diện tích hơn 5.400m2, tọa lạc tại mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp (rộng 100m), tuyến đường huyết mạch kết nối với trung tâm thành phố. Quy mô công trình với hai tòa tháp 25 tầng và một tầng hầm, bố trí 370 phòng khách sạn, tổng diện tích sàn xây dựng là 41.797,8 m2 với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng.

Dự án Khách sạn Best Western Premier Hue Sky Hotel dự kiến hoàn thành vào quý II/2028.

Chủ đầu tư cam kết huy động nguồn lực, đảm bảo tiến độ dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương khẳng định, thành phố cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những doanh nghiệp có tâm huyết, tầm nhìn dài hạn như Tập đoàn Cotana, nhằm cùng nhau xây dựng một thành phố Huế - thành phố du lịch - di sản năng động, hiện đại, nhưng vẫn giữ vững giá trị văn hóa truyền thống. Dự án Khách sạn Best Western Premier Hue Sky Hotel triển khai sẽ góp phần hỗ trợ thành phố Huế phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị chủ đầu tư huy động nguồn lực, khẩn trương, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục để sớm hoàn thành toàn bộ dự án, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, thành phố trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng.