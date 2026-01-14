Thủ tướng: Bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở của mỗi người dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VPCP

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố. Tham dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Theo các báo cáo, ý kiến tại Hội nghị, thời gian qua, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ, công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương được tăng cường; nhiều khó khăn, vướng mắc về thể chế, đất đai, nguồn vốn và tổ chức thực hiện, đặc biệt trong phát triển nhà ở xã hội được kịp thời tháo gỡ; kết quả phát triển nhà ở xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét.

Đặc biệt, vừa qua Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; Chính phủ kịp thời ban hành các nghị định quy định chi tiết; từ đó tạo hành lang pháp lý đầy đủ, khả thi, thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Việc tổ chức thực hiện theo tinh thần "6 rõ". Với sự vào cuộc nghiêm túc, khẩn trương của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đặc biệt trong 3 tháng cuối năm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đã được cải thiện rõ rệt: Từ nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu (đạt 43,6%) tại phiên họp thứ nhất; phiên họp thứ ba đã có khả năng hoàn thành; phiên họp thứ tư (giữa tháng 12/2025), dự kiến cả nước hoàn thành 102.633/100.275 căn; đến 31/12/2025, đã hoàn thành 103% chỉ tiêu. Lũy kế đến nay, cả nước đạt 169.143 căn hộ nhà ở xã hội và cơ bản bán hết. Gói tín dụng 145 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội đến 30/11 giải ngân được 6.228 tỷ đồng, trong đó 5.151 tỷ đồng cho chủ đầu tư và 1.077 tỷ đồng cho người mua nhà.

Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn của việc kiện toàn bộ máy tổ chức chỉ đạo; ban hành kịp thời cơ chế, chính sách đặc thù; việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, cập nhật thường xuyên tình hình.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương; ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, sát thực tiễn tại Hội nghị.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ ý kiến tại Hội nghị, khẩn trương hoàn thiện Thông báo kết luận để thống nhất triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc.

Qua thảo luận, Hội nghị thống nhất đánh giá sau mỗi phiên họp Ban Chỉ đạo thì các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, thị trường nhà ở, bất động sản, lĩnh vực nhà ở xã hội phát triển tốt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn, nhân dân được thụ hưởng nhiều hơn, các chủ đầu tư triển khai thuận lợi hơn.

Việc hoàn thiện thể chế, chính sách kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, mang tính hành động và thiết thực. Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành hơn 100 luật, nghị quyết trong năm 2025 và ban hành 377 nghị định, hàng trăm nghị quyết để xử lý các vướng mắc về pháp lý trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều văn bản liên quan thị trường bất động sản, nhà ở. Các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp phát hiện, kiến nghị nội dung gì thì các cơ quan lắng nghe, tiếp thu, đề xuất Chính phủ.

Nhờ đó, việc phát triển nhà ở xã hội càng cuối năm càng tiến bộ. Thị trường bất động sản cũng có tín hiệu tốt hơn, đi vào quỹ đạo phát triển ổn định, lành mạnh.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị làm tốt và có cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhất là những đơn vị vượt chỉ tiêu về nhà ở xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 10 địa phương không hoàn thành mục tiêu, cho thấy kết quả thực hiện còn chưa đồng đều; nguồn cung nhà ở xã hội, nhất là nhà ở xã hội cho thuê còn thiếu; công tác thông tin, tuyên truyền ở một số nơi chưa kịp thời; việc nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân còn bị động.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu đề cao trách nhiệm chính trị trước Đảng và nhân dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; rất ý nghĩa trong bảo đảm an cư lạc nghiệp cho người dân, ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội; triển khai với tinh thần không hình thức, không màu mè, nói đi đôi với làm, "làm đến nơi đến chốn, làm việc nào ra việc đó", không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không để tình trạng "việc dễ thì làm, việc khó để đấy"; kết hợp tổng thể nhiều biện pháp như tháo gỡ pháp lý, quy hoạch, tạo quỹ đất sạch, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp không qua đấu thầu, giảm thủ tục hành chính, thành lập Quỹ nhà ở địa phương, trung tâm giao dịch bất động sản…

Thủ tướng nhấn mạnh những quan điểm định hướng thời gian tới: Mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể; không để ai bị bỏ lại phía sau; nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, là yếu tố quan trọng bảo đảm ổn định chính trị – xã hội và phát triển bền vững; bảo đảm chỗ ở an toàn, ổn định cho nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Đồng thời, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, dẫn dắt sự phát triển, nói ít, làm nhiều, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể, cân đo, đong đếm, lượng hóa được.

Cùng với đó, xác định doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong tổ chức thực hiện, thực hiện các dự án đúng pháp luật; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và bảo đảm công bằng; lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, rủi ro chia sẻ; mạnh dạn giao các dự án cho các doanh nghiệp có uy tín, có đủ điều kiện để thực hiện nhanh chóng và bảo đảm các yêu cầu theo quy định.

Các mục tiêu thời gian tới đã được Thủ tướng nêu rõ: Bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở của mỗi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau; thực hiện quyền này phù hợp điều kiện, thu nhập thực tế của người dân, sự phát triển, hoàn cảnh đất nước và quy luật thị trường.

Cùng với đó, rà soát thủ tục hành chính và cắt tất cả thủ tục rườm rà không cần thiết, tạo phiền hà, sách nhiễu và tăng chi phí tuân thủ. Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện các mục tiêu đề ra về nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh, bền vững theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư, xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước. Kiểm soát tín dụng vào các động lực tăng trưởng kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng vào bất động sản.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị làm tốt và có cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhất là những đơn vị vượt chỉ tiêu về nhà ở xã hội - Ảnh: VPCP

Giao các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý trong tháng 1/2026, theo hướng chuẩn hóa quy trình giao dịch, thực hiện cơ chế "một cửa, liên thông", từng bước chuyển sang môi trường điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; bảo đảm dữ liệu đúng đủ sạch sống, kết nối dùng chung, đồng bộ, khai thác hiệu quả.

Tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện, khẩn trương trình ban hành dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội.

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, hoàn thiện Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026–2030 để điều chỉnh, phê duyệt ngay trong quý I/2026, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng; bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quỹ đất, nhu cầu dân cư, đặc biệt sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng thời các thủ tục đối với các dự án nhà ở xã hội đã được Chính phủ cho phép tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP trong thời gian chưa điều chỉnh và phê duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu "không để vì thủ tục hành chính mà gây ách tắc việc triển khai các dự án nhà ở xã hội".

Chủ trì kiểm tra việc thành lập, tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở địa phương; tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong tháng 1/2026.

Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình (trên 20 triệu đồng/tháng); tăng nguồn cung các phân khúc khác nhau.

Bộ Tài chính chủ trì bảo đảm nguồn lực tài chính, có hướng dẫn để triển khai các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu kỹ các chính sách thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 03/CĐ-TTg nhằm hạn chế đầu cơ, "thổi giá" bất động sản, hướng dòng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ nhà ở địa phương, bảo đảm đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn lực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy nhanh giải ngân các chương trình tín dụng cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định. Phân tích, đề xuất tháo gỡ khó khăn cho giải ngân gói tín dụng 145 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội (qua 2 năm triển khai tỷ lệ giải ngân vẫn thấp).

Nghiên cứu để có các chính sách, giải pháp hiệu quả về tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 07/10/2025, nhất là điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ, làm méo mó thị trường, hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở có giá phù hợp, dự án nhà ở xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, tăng cường chuyển đổi số, giảm chi phí tuân thủ để giảm lãi suất cho vay mua nhà xã hội, phát triển bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững.

Bộ Tư pháp chủ trì rà soát tổng thể khung pháp lý cho thị trường bất động sản và nhà ở xã hội, nằm trong tổng khung pháp lý chung, mang tính dài hạn, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, giải quyết cả bài toán trước mắt và lâu dài, bảo đảm hiệu quả trước mắt nhưng không để lại hậu quả lâu dài.

Bộ Nội vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan nhà ở cho cán bộ, trong đó có chính sách để thu hút nhân tài; làm tốt công tác thi đua – khen thưởng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm bảo đảm người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp cận đầy đủ, kịp thời, chính xác các chủ trương, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản, nhất là chính sách, chương trình, dự án nhà ở xã hội; phòng ngừa tiêu cực, trục lợi chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục rà soát nhu cầu nhà ở của lực lượng vũ trang; chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện giao chủ đầu tư, tổ chức khởi công và triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố - Ảnh: VPCP

Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chia sẻ đồng bộ với dữ liệu về đất đai, nhà ở, ngân hàng và các cơ sở dữ liệu liên quan, phục vụ xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhất là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động; chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội, thao túng thị trường bất động sản, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản, nhất là chính sách nhà ở xã hội cho người nghèo, người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng yếu thế; chỉ đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công và khởi công các dự án mới, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, thị trường bất động sản đáp ứng nhu cầu của nhân dân phù hợp điều kiện, thu nhập tại các địa phương.

Khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ nhu cầu nhà ở trên địa bàn, bao gồm: Nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà ở cho người lao động; trên cơ sở đó chủ động xây dựng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo, bảo đảm tính khả thi, bền vững.

Khẩn trương hoàn thành việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; bảo đảm việc quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Rà soát, điều chỉnh và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026–2030 ngay trong quý I/2026, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Lập, phê duyệt danh mục các khu đất phát triển nhà ở xã hội; bố trí đủ quỹ đất tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tổ chức giao chủ đầu tư theo đúng quy định của Nghị quyết số 201/2025/QH15 và Nghị quyết của Chính phủ.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh; bố trí đủ cán bộ, công chức, phân công cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội; bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp, không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính.

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, chủ động, tích cực tham gia xây dựng các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với giá phù hợp và góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững cho đất nước.

"Nhà ở là vấn đề an sinh xã hội lớn, là quyền cơ bản của công dân. Chậm trễ trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững là có lỗi với nhân dân, đất nước; đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện bằng quyết tâm chính trị cao nhất, bằng tâm huyết, sự thấu hiểu, sẻ chia để người dân ai cũng có khả năng được tiếp cận nhà ở, được "an cư lạc nghiệp", ổn định cuộc sống và đóng góp công sức cho sự phát triển của đất nước", Thủ tướng phát biểu.