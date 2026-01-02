Thời tiết ngày 3/1, Bắc Bộ duy trì rét đậm, rét hại; Nam Bộ nắng ấm

(Ảnh minh họa: NHẬT QUANG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía bắc của Trung Trung Bộ, khiến nền nhiệt giảm phổ biến khoảng 1-2 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, một số nơi có dông.

Trên biển, gió Đông Bắc đang hoạt động mạnh. Hiện vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Phú Quý ghi nhận gió giật mạnh cấp 7; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc cấp 6–7, giật cấp 8, khu vực Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, vịnh Bắc Bộ ban ngày gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; ban đêm gió giảm dần, sóng cao 2-3,5m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 4-6m. Các khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía tây nam Biển Đông tiếp tục có gió mạnh, sóng cao 3-6m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ từ 12-19 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 8 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, phía nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại phía bắc 19-21 độ C, phía nam từ 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 19-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 15-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ từ 19-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.