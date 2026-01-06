Bước đi chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

Ký kết bàn giao Trường Cao đẳng Y tế Huế cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Tinh gọn bộ máy, tăng tính liên thông

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trao đổi, sau sáp nhập, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế được rà soát toàn diện theo hướng tinh gọn, khoa học và nâng cao tính liên thông giữa các bậc đào tạo. Trên cơ sở kế thừa toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Y tế Huế trước đây, nhà trường thành lập Khoa Kỹ thuật Y học để tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao đẳng, bao gồm các bộ môn: điều dưỡng, dược, kỹ thuật xét nghiệm và khoa học cơ bản.

Quá trình sắp xếp được thực hiện đúng theo đề án sáp nhập đã được phê duyệt, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Đặc biệt, tất cả các giá trị truyền thống, lịch sử của Trường Cao đẳng Y tế Huế được giữ gìn và tiếp tục phát triển trên nền tảng tích hợp chặt chẽ với truyền thống của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Xác định đội ngũ cán bộ, giảng viên là yếu tố then chốt, ngay từ giai đoạn xây dựng đề án sáp nhập, Trường Đại học Y - Dược ưu tiên mục tiêu ổn định tư tưởng, bảo đảm vị trí việc làm, môi trường công tác và các quyền lợi hợp pháp cho toàn thể viên chức, người lao động. Nhiều diễn đàn, buổi làm việc, trao đổi trực tiếp đã được tổ chức để lắng nghe, chia sẻ và giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ. Trường cam kết bảo đảm ổn định chức danh nghề nghiệp, quyền lợi hợp pháp theo quy định, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhờ đó, thu nhập của viên chức, người lao động sau sáp nhập đã tăng từ 30 - 40% so với trước đây.

Nâng tầm chất lượng đào tạo

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy thông tin, công tác chuẩn hóa đội ngũ giảng viên được triển khai bài bản theo từng vị trí việc làm, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Phần lớn giảng viên cao đẳng hiện có trình độ thạc sĩ. Ngay sau sáp nhập, nhà trường cử giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học để bổ nhiệm ngạch theo quy định.

Đối với giảng viên có trình độ đại học hoặc chuyên khoa I, nhà trường xây dựng lộ trình đào tạo thạc sĩ trong giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, tiếp tục xem xét cử tham gia các chương trình nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế phù hợp. Nhà trường cũng hỗ trợ tích cực để giảng viên có trình độ tiến sĩ đủ điều kiện xét công nhận chức danh phó giáo sư trong những năm tới.

Sau sáp nhập, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiếp tục đào tạo và cấp bằng cho người học đang theo học các ngành trình độ cao đẳng, bảo đảm không thay đổi chương trình cho đến khi sinh viên tốt nghiệp. Mọi quyền lợi hợp pháp của người học được giữ nguyên, từ chế độ học phí, học bổng đến điều kiện học tập, sinh hoạt và ký túc xá.

Trong bối cảnh các Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp mới sắp có hiệu lực từ năm 2026, nhà trường đang từng bước rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo cao đẳng theo hướng thống nhất chuẩn đầu ra, tăng cường tính liên thông giữa trung cấp - cao đẳng - đại học. Các chương trình đào tạo được đổi mới theo hướng tích hợp dựa trên năng lực, phù hợp với xu thế giáo dục y học tiên tiến, hướng tới kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.