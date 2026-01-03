Hàn Quốc: Rét đậm kéo dài làm nhiều người tử vong và nhập viện

Tuyết rơi dày trên đường phố trung tâm Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: X.com)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo thống kê mới nhất của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết số ca mắc bệnh do giá rét trên toàn quốc đã tăng từ 121 ca với 3 ca tử vong của cùng kỳ năm ngoái lên 143 ca trong đó có 5 ca tử vong. Riêng trong 2 ngày gần đây, hệ thống giám sát đã ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc bệnh mới.

Tại tỉnh Nam Jeolla, cơ quan chức năng vừa xác nhận thêm 1 trường hợp tử vong nghi do hạ thân nhiệt. Nạn nhân là một cụ bà 80 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại sân nhà ở thành phố Gwangyang vào sáng sớm ngày 2/1 và qua đời tại bệnh viện sau đó. Đây là ca tử vong thứ 3 liên quan đến giá rét tại khu vực này trong mùa đông năm nay.

Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) hiện đang vận hành hệ thống giám sát trực tuyến tại các phòng cấp cứu trên toàn quốc. Các trường hợp nghi mắc bệnh do lạnh được báo cáo định kỳ trước 10 giờ hằng ngày để các cơ quan chức năng kịp thời tổng hợp và đưa ra cảnh báo cho cộng đồng.

Chính phủ Hàn Quốc khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và đêm muộn khi nhiệt độ xuống thấp để tránh các rủi ro về sức khỏe.

Cùng ngày, Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) chính thức tuyên bố sông Hàn tại thủ đô Seoul đã bắt đầu đóng băng. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kéo dài, hiện tượng đóng băng năm nay xuất hiện sớm hơn 7 ngày so với trung bình hằng năm và sớm hơn 1 tháng so với mùa đông năm ngoái.

Theo quy định, sông Hàn được xác nhận đóng băng khi xuất hiện lớp băng dày bao phủ đoạn sông dài 100m giữa trụ cầu số 2 và số 4 của cầu sông Hàn - tuyến huyết mạch nối quận Yongsan và Dongjak.