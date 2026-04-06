Thời tiết diễn biến phức tạp, cần chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại

Nắng nóng kéo dài, mưa dông cực đoan gia tăng

Từ tháng 6 đến tháng 8/2026, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên xác suất ảnh hưởng trực tiếp đến TP. Huế không cao. Dù vậy, đây lại là thời kỳ nắng nóng xảy ra nhiều, kéo theo sự gia tăng các hiện tượng dông, sét, nhất là vào chiều và tối ở khu vực trung du và vùng núi. Các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ có nguy cơ xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Qua phân tích, đánh giá tình hình và dự báo của Đài KTTV TP. Huế cho thấy, từ tháng 6 đến tháng 8, trên địa bàn thành phố ít có khả năng xảy ra các đợt mưa lớn diện rộng kéo dài, nhưng mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ vẫn có thể xuất hiện.

Lượng mưa tháng 6 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm (đạt khoảng 100 - 130%, có nơi trên 130%); trong khi tháng 7 và tháng 8 dao động ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (khoảng 90 - 110%).

Đài KTTV TP. Huế cảnh báo, những ngày mưa dông mạnh, kèm lốc, sét và gió giật có thể gây thiệt hại về người và tài sản, nhất là tại khu vực trung du, miền núi. Các hoạt động du lịch, tham quan tại vùng núi, ven suối tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất khi xuất hiện mưa lớn cục bộ và khuyến cáo người dân, du khách cẩn trọng, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, nắng nóng được dự báo xuất hiện trên diện rộng, mỗi tháng có thể xảy ra từ 2 - 3 đợt, có ngày nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt, kéo dài nhiều ngày liên tiếp. Đây là yếu tố khiến nguy cơ cháy rừng, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất gia tăng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao và độ ẩm thấp gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đối với người già, trẻ em và người có thể trạng yếu. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong thời gian nắng nóng cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, chợ và cơ sở sản xuất.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nước cục bộ và nguy cơ xâm nhập mặn tại các vùng cửa sông chịu ảnh hưởng của thủy triều cũng cần được tính đến, nhất là khi nắng nóng kéo dài. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt của người dân.

Chủ động ứng phó

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, các cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong những ngày nắng nóng trên 37°C, nên hạn chế lao động ngoài trời từ 11 giờ đến 15 giờ để bảo đảm sức khỏe. Đồng thời, cần chú ý các biện pháp phòng, chống sét khi xảy ra mưa dông, tránh trú dưới cây cao hoặc gần khu vực trống trải.

Các địa phương cũng cần rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất; theo dõi nguy cơ xâm nhập mặn tại các vùng cửa sông. Việc kiểm tra hệ thống điện, nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn trong mùa nắng nóng cũng là giải pháp cần thiết để hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Thực tế cho thấy, vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân chủ quan trước diễn biến của thời tiết, dù đã được ngành chức năng cảnh báo từ sớm, từ xa. Trong thiên tai, thiệt hại về người có thể khó tránh khỏi, nhưng nếu tuân thủ nghiêm các quy định, nâng cao ý thức phòng tránh và không lơ là chủ quan, chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại, hậu quả đáng tiếc.

Vì vậy, bên cạnh phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với bão lũ, việc phát huy phương châm “tự quản tại chỗ” cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi mỗi người dân chủ động bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng sẽ góp phần hạn chế tối đa những sự cố đau lòng, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài KTTV TP. Huế lưu ý, thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, do đó, người dân, các ban ngành, chính quyền địa phương cần nâng cao tinh thần chủ động trong công tác ứng phó với thiên tai. Sự chuẩn bị từ sớm, từ xa của chính quyền và người dân sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho đời sống và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.