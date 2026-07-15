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ClockThứ Bảy, 18/07/2026 08:37

Bộ Công Thương ban hành văn bản hợp nhất về cơ chế điều chỉnh giá điện

Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 68/2026/VBHN-BCT về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

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Giá bán lẻ điện bình quân được xác định trên nguyên tắc tính tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện cùng mức lợi nhuận bình quân cho 1 kWh điện thương phẩm trong từng thời kỳ

Văn bản hợp nhất nội dung của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ Quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và các quy định được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ.

Quy định áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động điện lực hoặc sử dụng điện. Giá bán lẻ điện bình quân được xác định trên nguyên tắc tính tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện cùng mức lợi nhuận bình quân cho 1 kWh điện thương phẩm trong từng thời kỳ.

Việc điều chỉnh giá điện phải bám sát biến động thực tế của các thông số đầu vào, phản ánh đầy đủ chi phí hợp lý và lợi nhuận phù hợp nhằm bảo toàn, phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình điều chỉnh phải được thực hiện công khai, minh bạch.

Hằng năm, sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố công khai chi phí sản xuất, kinh doanh điện của năm trước đó 2 năm, giá bán lẻ điện bình quân của năm hiện hành sẽ được xem xét và điều chỉnh theo biến động khách quan của các thông số đầu vào tại các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối, bán lẻ điện, điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Trong năm, giá bán lẻ điện bình quân tiếp tục được xem xét trên cơ sở cập nhật chi phí phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy cung cấp dịch vụ phụ trợ và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. Trường hợp kết quả tính toán cho thấy giá bán lẻ điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá hiện hành, giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. Nếu giá tính toán tăng từ 2% trở lên, cơ chế điều chỉnh được phân chia theo từng ngưỡng cụ thể.

Đối với trường hợp giá tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2%, EVN không thực hiện điều chỉnh nhưng phải báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát. Nếu giá tính toán giảm từ 1% trở lên hoặc cần tăng từ 2% đến dưới 5%, EVN lập hồ sơ phương án giá gửi Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản. Sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương, EVN quyết định điều chỉnh và báo cáo kết quả trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân cần tăng từ 5% đến dưới 10%, EVN được điều chỉnh ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận. Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ phương án giá.

Với mức tăng từ 10% trở lên, Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra, rà soát và lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan trước khi tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét. Khi cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi trình Chính phủ.

Trước ngày 25 của tháng đầu tiên trong quý II, III, IV, EVN cập nhật các thông số đầu vào, sản lượng điện thương phẩm và chi phí phát điện để tính toán lại giá bán lẻ điện bình quân. Hồ sơ phương án giá phải thể hiện nguyên tắc tính toán, giá nhiên liệu trong nước, giá nhiên liệu nhập khẩu, tỷ giá ngoại tệ, chi phí từng khâu và các khoản chi phí chưa được tính vào giá điện. Báo cáo cũng phải làm rõ ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá điện đến chi phí mua điện của khách hàng sử dụng điện.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Bộ Công Thươngban hànhvăn bản hợp nhấtcơ chếđiều chỉnh giá điện
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