28 đội tham gia diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng

HNN.VN - Sáng 13/11, UBND TP. Huế tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng, an toàn thông tin thành phố năm 2025, với chủ đề “Diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng, an toàn thông tin mô phỏng quy trình tấn công, khai thác, phát tán mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền (ransomware) qua thư điện tử”.

Các đội thi tham gia diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng, an toàn thông tin 

Cuộc diễn tập diễn ra dưới hình thức ứng cứu thử thách theo chủ đề (Capture The Flag - CTF) và diễn ra theo thời gian thực (real-time). Tham gia diễn tập có 28 đội thi, gồm các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị có hệ thống thông tin lớn trên địa bàn thành phố.

Trong đó, trực tiếp tại hội trường có 22 đội tham gia và 6 đội tham gia trực tuyến tại các điểm cầu. Các đội tham gia giải quyết chuỗi tình huống diễn biến xảy ra trong thực tế của một cuộc tấn công phát tán mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền qua thư điện tử.

Đây không chỉ là một giải pháp chuyên môn, mà còn là hoạt động sinh động với tinh thần sẵn sàng vào cuộc của cả hệ thống chính trị TP. Huế trong công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ thành quả chuyển đổi số của địa phương.

Theo ban tổ chức cuộc diễn tập, hoạt động lần này bên cạnh việc kiểm tra khả năng phản ứng và năng lực kỹ thuật của các đội, còn nhằm đánh giá hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong xử lý sự cố. Quan trọng hơn, đây là dịp để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống xảy ra trên không gian mạng.

Minh Nguyên
