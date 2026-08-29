Khai mạc Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI tại Nga

Hơn 70 phiên thảo luận được tổ chức trong khuôn khổ EEF-2026. (Ảnh: THANH THỂ)

Hơn 70 phiên thảo luận được tổ chức trong khuôn khổ chương trình nghị sự của EEF-2026, tập trung vào 5 nhóm chủ đề. Các đại biểu trao đổi về phát triển đô thị, xây dựng nhà ở, nhân khẩu học, đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư tư nhân và phát triển Trung tâm tài chính phương Đông.

Một trong những nội dung được quan tâm là mở rộng quan hệ quốc tế của vùng Viễn Đông. Các đại biểu dự kiến thảo luận về thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Nga và mở rộng quan hệ kinh tế với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ diễn đàn dự kiến cũng diễn ra các cuộc đối thoại doanh nghiệp với đại diện Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Mông Cổ, Việt Nam và các nước ASEAN.

Các vấn đề về công nghệ cũng chiếm vị trí quan trọng trong chương trình. Các đại biểu sẽ trao đổi về trung tâm dữ liệu, robot hóa, phương tiện giao thông không người lái và số hóa quản lý nhà nước. Bên cạnh đó là các vấn đề phát triển hạ tầng giao thông, hàng không, bảo đảm cung ứng hàng hóa cho các khu vực phía bắc và an ninh năng lượng.

Theo Phó Thủ tướng, Đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Vùng Liên bang Viễn Đông Yury Trutnev, hiện gần 3.000 dự án đầu tư được triển khai tại vùng Viễn Đông, với tổng vốn đầu tư gần 14.000 tỷ ruble. Trong số này, khoảng 6.500 tỷ ruble đã được giải ngân, hơn 1.100 doanh nghiệp được đưa vào hoạt động và tạo hơn 180.000 việc làm.

Theo thông lệ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự EEF-2026. Ngày 2/9, Tổng thống Vladimir Putin theo kế hoạch chủ trì cuộc họp về phát triển Vùng Liên bang Viễn Đông. Ngày 3/9, nhà lãnh đạo Nga dự kiến phát biểu tại phiên toàn thể EEF-2026.

Diễn đàn Kinh tế phương Đông được tổ chức tại khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông, thành phố Vladivostok. EEF do Quỹ Roscongress tổ chức với sự hỗ trợ của Chính phủ Liên bang Nga.

Theo Ban tổ chức, đến nay, đại diện của 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận tham dự EEF-2026.

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