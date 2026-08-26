Nỗ lực phát triển nhà ở xã hội

Hai khu nhà ở xã hội ở phường Long Xuyên tạo an cư cho nhiều người chưa có nhà ở.

Thực hiện chủ trương đó, tỉnh An Giang đang tập trung triển khai một số dự án nhà ở xã hội, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, An Giang được giao xây dựng 6.010 căn. Đây là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Góp phần thay đổi bộ mặt đô thị

Để cụ thể hóa mục tiêu, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu rà soát, đánh giá nhu cầu nhà ở, nhà cho thuê của người lao động, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khó khăn về nhà ở.

An Giang có 7 dự án nhà ở xã hội đang thi công, với tổng quy mô 6.579 căn, trong đó, giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành 3.200 căn; riêng năm 2026 phấn đấu hoàn thành 1.116 căn trong chỉ tiêu Chính phủ giao. Ông Nguyễn Văn Hôn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cho năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, xác định mục tiêu, danh mục dự án, lộ trình và nhu cầu nguồn lực. Theo ông Nguyễn Văn Hôn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, An Giang có 7 dự án nhà ở xã hội đang thi công, với tổng quy mô 6.579 căn, trong đó, giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành 3.200 căn; riêng năm 2026 phấn đấu hoàn thành 1.116 căn trong chỉ tiêu Chính phủ giao.

Những căn nhà ở xã hội không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo điều kiện để người dân thuận tiện hơn trong đi lại, làm việc và học tập. Tại phường Long Xuyên, nhà ở xã hội Khu dân cư Tây Đại học do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp An Giang triển khai nằm trong khu vực vắng vẻ, nay đã hình thành diện mạo mới.

Dự án này có 4 khối chung cư nhiều tầng gồm 446 căn. Khi Nhà nước đầu tư, mở đường lớn đã kết nối khu nhà ở xã hội với bệnh viện, trường học, bến xe Long Xuyên và các công trình giao thông quan trọng, tạo thêm sinh khí cho khu dân cư này. Chủ đầu tư hiện đã hoàn tất các thủ tục mở bán các căn còn lại, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho khách hàng.

Theo lộ trình, tỉnh dự kiến năm 2026 hoàn thành 1.116 căn; giai đoạn từ 2027-2029 là 3.600 căn, năm 2030 là 1.300 căn. Các dự án nhà ở xã hội tập trung chủ yếu ở phường Rạch Giá, Long Xuyên và đặc khu Phú Quốc.

Tại phường Rạch Giá, Công ty cổ phần Phú Cường Hoàng Gia là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Phú Cường Phú Quý với tổng quy mô 1.203 căn theo loại hình nhà liền kề thấp tầng. Tháng 7/2026, trong đợt đầu, doanh nghiệp tổ chức cho khách hàng bốc thăm lựa chọn 751 căn, dự kiến bàn giao nhà vào cuối năm 2026. Dự án này nằm cách khu vực trung tâm khoảng 3km, có khả năng kết nối với các tuyến giao thông, khu dân cư và hệ thống tiện ích hiện hữu.

Gỡ khó từ cơ chế. thủ tục đến nguồn lực

Tháng 7/2026, ông Phạm Dũng Tiến khi dọn vào ở căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại phường Long Xuyên rất vui vì đã có mái ấm riêng, yên tâm tập trung lo công việc. Với thu nhập hiện tại của ông Tiến thông thường sẽ rất khó để mua căn hộ riêng. Đây cũng là nỗi niềm chung của nhiều người, nhất là công nhân lao động.

Một khoảng trống cần tiếp tục được quan tâm là nhà ở xã hội gắn với các khu công nghiệp. Trên địa bàn tỉnh, hiện chưa có dự án nhà ở xã hội tại các khu công nghiệp phục vụ người lao động thu nhập thấp. Tỉnh có quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở cho công nhân gắn với các khu công nghiệp nhưng gặp khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư và hiện chưa có nhà đầu tư đăng ký đầu tư.

Theo ông Nguyễn Văn Hôn, Trung ương đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội, mở rộng ưu đãi cho các đối tượng được hưởng chính sách, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, kịp thời hỗ trợ giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Tuy nhiên, cùng với thuận lợi là khó khăn như chỉ tiêu Bộ Xây dựng giao vượt quá số lượng thực tế đầu tư xây dựng của các dự án trên địa bàn tỉnh cho nên số lượng hoàn thành chưa đáp ứng kế hoạch được giao.

Một số dự án trong quá trình thực hiện vướng mắc về thủ tục pháp lý theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng cho nên chưa bảo đảm được tiến độ đầu tư xây dựng theo quy định. Một số dự án đang thi công vướng công tác giải phóng mặt bằng, khó khăn về đầu ra của sản phẩm,… Hiện nay, tình trạng biến động giá cả, khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng của các dự án.

Ông Huỳnh Thái Lel, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phú Cường Hoàng Gia cho biết, trong định hướng phát triển khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia, công ty dự kiến phát triển khoảng 3.000 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nhà ở và đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng tại trung tâm Rạch Giá. Việc phát triển quỹ căn hộ chung cư được định hướng gắn với quy hoạch tổng thể của khu đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tiện ích và các không gian dịch vụ, hướng đến hình thành một cộng đồng cư dân hiện đại, đồng bộ.

Theo ông Huỳnh Thái Lel, thuận lợi lớn nhất là nhu cầu nhà ở xã hội tại phường Rạch Giá và tỉnh An Giang đang ở mức cao. Đây cũng là lĩnh vực nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, quá trình triển khai nhà ở xã hội cũng có những khó khăn, đặc biệt trong việc đáp ứng đồng bộ các yêu cầu về quỹ đất, thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, cấp phép xây dựng, nguồn vốn và tiến độ thi công. Ngoài ra, thị trường xây dựng cũng chịu tác động bởi biến động giá nguyên vật liệu, một số thời điểm nguồn cung vật liệu khan hiếm và tình trạng thiếu hụt lao động xây dựng, từ đó ảnh hưởng đến chi phí đầu tư và tiến độ thực hiện dự án.

Tại các cuộc họp liên quan việc xây dựng nhà ở xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng khẳng định: Nhà ở xã hội không chỉ là hạ tầng đô thị mà còn là trụ cột an sinh xã hội cốt lõi; đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng chính quyền các địa phương hành động quyết liệt và đồng bộ hơn trong rà soát và ưu tiên quỹ đất sạch để sẵn sàng cho các dự án nhà ở xã hội. Ngoài ra, cần đổi mới cơ chế thu hút đầu tư như khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp tham gia đầu tư theo hình thức hợp tác công-tư (PPP); xem xét cắt giảm các thủ tục hành chính phức tạp để nhà đầu tư tiếp cận dự án nhanh nhất.

Tỉnh kiến nghị Trung ương bổ sung các gói tín dụng ưu đãi cho người mua và thuê nhà; đồng thời, giao các sở, ngành phối hợp cùng doanh nghiệp sát sao đánh giá đúng nhu cầu của người dân từng khu vực nhằm xây dựng kế hoạch phát triển sát thực tế, bảo đảm người lao động thật sự có cơ hội an cư lập nghiệp.

https://nhandan.vn/no-luc-phat-trien-nha-o-xa-hoi-post985572.html?gidzl=xoPBBtjvjNljEq8lT6-rV-qsGILYEB4dfc52SZyuvYIeDX1tCM_dBALX4NatExOjyZL7A32XRCPZVtcuUG