Đoàn chủ tịch tại Đại hội VCBA lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2029. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Trong hai ngày 28-29/9, tại thủ đô Phnom Penh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2029.

Tham dự đại hội có hơn 100 đại biểu từ 63 doanh nghiệp hội viên, các thành viên Ban Cố vấn, các ban chuyên môn của Hiệp hội.

Đại diện Bộ Nội vụ Campuchia, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), đại diện Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và thành phố Cần Thơ là khách mời của đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã cùng nhìn lại hành trình hoạt động cùng với những kết quả nổi bật của VCBA trong hơn một năm qua, kể từ ngày thành lập 30/1/2024. Sau khi thành lập, tập thể lãnh đạo VCBA đã sớm bắt tay vào việc, nỗ lực không ngừng, đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong hành trình khởi động của hiệp hội.

Với mục tiêu thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam-Campuchia, đại hội lần này cũng là dịp gặp gỡ, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh giữa các thành viên VCBA nói riêng, cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia nói chung.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ khẳng định hiệp hội đã trở thành cầu nối vững chắc giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia, đồng thời góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Đánh giá cao sự phát triển của VCBA kể từ những ngày đầu thành lập tới nay, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Campuchia không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, đóng góp cho ngân sách hai nước, tạo công ăn việc làm cho người dân Campuchia, thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa bàn, mà còn là những "sứ giả hữu nghị," góp phần gắn kết tình cảm và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước.

VCBA và các doanh nghiệp hội viên đã tổ chức các hoạt động hết sức có ý nghĩa trong việc hỗ trợ cộng đồng gốc Việt và người dân Campuchia gặp khó khăn.

Ban chấp hành VCBA nhiệm kỳ 2025-2029 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ biểu dương những đóng góp thiết thực, hiệu quả của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp hội viên VCBA nói riêng trong thời gian qua. Những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và đóng góp của các doanh nghiệp cùng VCBA đối với cộng đồng đã và đang góp phần phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai đất nước.

Về phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đề nghị Hiệp hội cần có các biện pháp tuyên truyền, quảng bá và kế hoạch cụ thể để thu hút ngày càng đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và người gốc Việt tham gia vào Hiệp hội, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên của Hiệp hội, tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; phát huy vai trò cầu nối giữa các thành viên của Hiệp hội, giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền hai nước.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia phiên thảo luận, cùng nhiều tham luận về thách thức và cơ hội phát triển kinh doanh, đẩy mạnh hợp tác thương mại Việt Nam-Campuchia, tăng cường sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại đất nước Chùa Tháp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 gồm 25 thành viên và Ban kiểm tra gồm 3 thành viên.

Tính đến hết tháng 8, VCBA đã thu hút, kết nạp 63 doanh nghiệp thành viên, chiếm khoảng 15% tổng số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia. Đặc biệt, trong số thành viên của VCBA có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân gốc Việt và Campuchia.

Đại hội lần thứ nhất VCBA đã thành công tốt đẹp, đánh dấu cột mốc mới trong sự trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và người gốc Việt tại Campuchia./.