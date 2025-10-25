Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo giải trình và thảo luận về 9 dự thảo luật

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo lịch làm việc của Quốc hội, hôm nay, 27/10, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại hội trường về 9 dự thảo luật.

Cụ thể, buối sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận ở hội trường về 4 dự thảo: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp./.