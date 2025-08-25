  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường quan hệ hướng tới tương lai

ClockThứ Hai, 25/08/2025 14:53
Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục thúc đẩy “mối quan hệ hướng tới tương lai” giữa hai nước. Kết quả này đạt được trong cuộc hội đàm tại Tokyo ngày 23/8, giữa Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, người có chuyến thăm Nhật Bản lần đầu kể từ khi nhậm chức tháng 6 vừa qua.

Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cam kết giải quyết bụi vàng, biến đổi khí hậuTrăn trở về thị trường khách truyền thống từ Đông ÁTriều Tiên phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật-Hàn

 Hội đàm cấp cao Nhật Bản-Hàn Quốc tại Tokyo.

Theo thông báo của hai nhà lãnh đạo tại họp báo sau hội đàm, hai nước sẽ phát triển quan hệ song phương một cách ổn định và hướng tới tương lai, dựa trên nền tảng được xây dựng trong 60 năm qua, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Hai bên nhất trí tăng cường hoạt động ngoại giao, mở rộng các chương trình trao đổi và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế và các lĩnh vực khác. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời khẳng định lại cam kết hướng tới hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác về công nghệ tiên tiến, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng hydro và các nguồn năng lượng sạch thế hệ tiếp theo khác, cũng như xây dựng chuỗi cung ứng nhằm giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia về nguyên liệu chiến lược. Hai nước cũng nhất trí thành lập một cơ quan tham vấn cấp chuyên viên để giải quyết các thách thức xã hội mà cả hai nước đang phải đối mặt, trong đó có tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa và nhận thức về an toàn thiên tai…

Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc ra mắt các làn đường nhập cư dành riêng cho du khách từ cả hai nước vào tháng 6, coi đây là một bước tiến trong nỗ lực thúc đẩy giao lưu nhân dân khi hai nước láng giềng châu Á kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ.

Thủ tướng Ishiba Shigeru Tổng thống Lee Jae Myung cùng chia sẻ đánh giá rằng, đây là lần đầu tiên kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1965, một Tổng thống Hàn Quốc chọn Nhật Bản để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Điều này phản ánh cam kết của hai nước đối với mối quan hệ hướng tới tương lai.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Nhật BảnHàn Quốctăng cườngquan hệhướng tớitương lai
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo động lực mới hướng tới Đại hội

Chỉ còn hơn một tuần nữa đến ngày diễn ra Đại lễ. Những khâu nối cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành, bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đặc biệt là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành thực sự ý nghĩa, chu đáo và an toàn tuyệt đối.

Tạo động lực mới hướng tới Đại hội
Dự luật thúc đẩy các chính sách hướng tới người dân Thái Lan

Hạ viện Thái Lan mới đây thông qua dự luật ngân sách hơn 3,78 nghìn tỷ baht cho năm tài chính 2026. Trước thông tin này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira khẳng định, chính phủ sẽ cải thiện hoạt động để bảo đảm chi tiêu ngân sách hiệu quả và mang lại lợi ích tối đa cho đất nước và người dân.

Dự luật thúc đẩy các chính sách hướng tới người dân Thái Lan

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top