Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường quan hệ hướng tới tương lai

Hội đàm cấp cao Nhật Bản-Hàn Quốc tại Tokyo.

Theo thông báo của hai nhà lãnh đạo tại họp báo sau hội đàm, hai nước sẽ phát triển quan hệ song phương một cách ổn định và hướng tới tương lai, dựa trên nền tảng được xây dựng trong 60 năm qua, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Hai bên nhất trí tăng cường hoạt động ngoại giao, mở rộng các chương trình trao đổi và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế và các lĩnh vực khác. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời khẳng định lại cam kết hướng tới hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác về công nghệ tiên tiến, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng hydro và các nguồn năng lượng sạch thế hệ tiếp theo khác, cũng như xây dựng chuỗi cung ứng nhằm giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia về nguyên liệu chiến lược. Hai nước cũng nhất trí thành lập một cơ quan tham vấn cấp chuyên viên để giải quyết các thách thức xã hội mà cả hai nước đang phải đối mặt, trong đó có tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa và nhận thức về an toàn thiên tai…

Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc ra mắt các làn đường nhập cư dành riêng cho du khách từ cả hai nước vào tháng 6, coi đây là một bước tiến trong nỗ lực thúc đẩy giao lưu nhân dân khi hai nước láng giềng châu Á kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ.

Thủ tướng Ishiba Shigeru Tổng thống Lee Jae Myung cùng chia sẻ đánh giá rằng, đây là lần đầu tiên kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1965, một Tổng thống Hàn Quốc chọn Nhật Bản để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Điều này phản ánh cam kết của hai nước đối với mối quan hệ hướng tới tương lai.