Đoàn kết xây dựng tổ dân phố văn minh

Tuyến đường Nhật Lệ có dân cư đông, địa bàn phức tạp nhưng an ninh trật tự được đảm bảo

“Muốn bà con tốt thì mình phải tốt trước. Phải gần gũi, sâu sát, làm gương để dân tin tưởng và noi theo”, ông Nguyễn Văn Hạ (68 tuổi), Bí thư Chi bộ TDP 7 chia sẻ khi nói về bí quyết gắn kết người dân. Ông kể, địa bàn TDP trải dài trên hai tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và Nhật Lệ, có 6 kiệt, 4 ngõ, dân cư đông đúc với gần 500 hộ dân, hơn 2.100 nhân khẩu, cuộc sống còn nhiều khó khăn, chủ yếu là buôn bán nhỏ lẻ. “Địa bàn phức tạp, nhưng bà con thuần, nếu mình khéo vận động thì ai cũng đồng tình hưởng ứng”, ông Hạ nói.

Chính sự đồng thuận ấy đã giúp công tác giữ gìn an ninh trật tự ở TDP 7 luôn ổn định. Người dân đồng lòng đóng góp mỗi hộ 5.000 đồng/tháng để hỗ trợ dân phòng tuần tra, ứng trực ban đêm. Bà Nguyễn Thị Bích (56 tuổi), người dân TDP 7 - Đông Ba cho biết: “Ban đầu nghe đóng góp ai cũng cân nhắc, nhưng rồi thấy rõ hiệu quả. Ban đêm có dân phòng đi tuần, bà con buôn bán chúng tôi yên tâm hơn”.

Không chỉ dừng ở việc giữ gìn an ninh, bà con trong TDP còn tích cực tham gia các phong trào cộng đồng. “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng” hay các hoạt động phòng cháy, chữa cháy đều được hưởng ứng nhiệt tình. Ông Trần Văn Phước (72 tuổi) cười hiền: “Khi TDP phát động làm sạch kiệt ngõ hay mua thêm bình chữa cháy, mọi thứ đều được công khai trên nhóm Zalo. Lãnh đạo TDP minh bạch, bà con chúng tôi cũng yên tâm đóng góp kinh phí”.

Tinh thần đoàn kết thể hiện rõ trong công tác an sinh xã hội. Thời gian qua, bí thư chi bộ cùng TDP, ban công tác mặt trận, các đoàn thể TDP 7 đã vận động được trên 550 triệu đồng (trong đó, cấp trên hỗ trợ 140 triệu đồng) để sửa nhà cho gia đình chính sách, tặng quà hộ nghèo, hỗ trợ hộ khó khăn. Nhờ đó, số hộ nghèo từ 9 hộ giảm còn 1 hộ, 14 hộ cận nghèo cũng chỉ còn 1 hộ.

Ở TDP 7, ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị được nâng cao. Nhiều hộ dân đã ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, không để hàng hóa tràn ra lòng đường. “TDP đến tận nơi vận động, nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm, nên ai cũng nghe theo. Mình buôn bán nhưng vẫn phải giữ cảnh quan chung”, bà Bích chia sẻ.

Ông Hạ cho rằng, cốt lõi của mọi phong trào vẫn là xây dựng tinh thần đoàn kết. “Từ chi bộ, ban công tác mặt trận, các đoàn thể cho đến từng hộ dân, mọi người đều cùng chung tay. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh, mới làm được những việc tưởng chừng khó thành hiện thực”, ông Hạ phát biểu tại hội nghị điển hình tiên tiến phường Phú Xuân mới đây.

Giờ đây, diện mạo TDP 7 - Đông Ba đổi thay rõ rệt. Những con ngõ sạch đẹp, những điểm chữa cháy công cộng luôn sẵn sàng, tình làng nghĩa xóm gắn bó, người dân sống chan hòa, an tâm làm ăn. “Ở TDP này, cái đáng quý nhất là ai cũng nghĩ cho nhau. Có lẽ vì thế mà phong trào nào đưa ra bà con cũng đồng lòng hưởng ứng”, ông Trần Văn Phước bày tỏ.

Chi bộ và Ban công tác Mặt trận TDP 7 xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lấy phong trào thi đua làm động lực để xây dựng TDP ngày càng phát triển sâu rộng. Bên cạnh việc giữ vững an ninh trật tự, TDP chú trọng nhân rộng các mô hình hay như “Ngõ phố tự quản”, “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”, “TDP xanh - sạch - đẹp - an toàn”…

“Chúng tôi muốn xây dựng TDP 7 không chỉ an toàn, bình yên mà còn là nơi bà con thấy tự hào khi sinh sống, gắn bó lâu dài”, Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Hạ nói.