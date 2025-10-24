  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 24/10/2025 08:59

Ngày 24/10, Quốc hội dành phần lớn thời gian về công tác nhân sự

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 24/10 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) và công tác nhân sự.

Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người gửi tiềnNgày 23/10, Quốc hội thảo luận 5 dự án luật, trong đó có Luật Báo chí (sửa đổi)Hoàn thiện khung pháp lý cho đổi mới giáo dục toàn diện

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 23/10. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN 

Trong phiên hợp buổi sáng, Quốc hội nghe  Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).

Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi). Tiếp đó, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Trước đó, trong phiên họp ngày 23/10, Quốc hội đã thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Phá sản (sửa đổi); Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Dự án Luật Báo chí (sửa đổi); Dự án Luật Dân số và Dự án Luật Phòng bệnh.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa:
Quốc hộidành phầnlớnthời giancông tácnhân sự
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV:
Quy định rõ ràng, thực chất hơn để nâng cao hiệu quả giám sát

Sáng 24/10, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật này.

Quy định rõ ràng, thực chất hơn để nâng cao hiệu quả giám sát
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV:
Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người gửi tiền

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 23/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phá sản (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người gửi tiền
Hoàn thiện khung pháp lý cho đổi mới giáo dục toàn diện

Việc sửa đổi đồng bộ ba đạo luật về giáo dục lần này sẽ tạo khung pháp lý toàn diện cho hệ thống giáo dục quốc dân. Những kiến nghị buổi thảo luận ở tổ 6 về đào tạo đặc thù, cơ chế đất đai cho giáo dục tư thục và ranh giới đào tạo giữa đại học - cao đẳng, được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua trong kỳ họp tới.

Hoàn thiện khung pháp lý cho đổi mới giáo dục toàn diện
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV:
Cần rõ ràng, minh bạch hơn trong quy định về viên chức

Các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.​ Huế đều thống nhất cho rằng, Luật Viên chức (sửa đổi) là cần thiết trong bối cảnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng khu vực công. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống, cần chỉnh lý kỹ các quy định về hợp đồng, quyền hành nghề, kỷ luật và phạm vi hoạt động của viên chức.

Cần rõ ràng, minh bạch hơn trong quy định về viên chức

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top