Ngày 24/10, Quốc hội dành phần lớn thời gian về công tác nhân sự

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 23/10. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trong phiên hợp buổi sáng, Quốc hội nghe Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).

Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi). Tiếp đó, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Trước đó, trong phiên họp ngày 23/10, Quốc hội đã thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Phá sản (sửa đổi); Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Dự án Luật Báo chí (sửa đổi); Dự án Luật Dân số và Dự án Luật Phòng bệnh.