Ngày 23/10, Quốc hội thảo luận 5 dự án luật, trong đó có Luật Báo chí (sửa đổi)

Theo chương trình kỳ họp, ngày 23/10, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình về 5 dự án luật, trong đó có dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Sáng 22/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Ảnh: Minh Đức/TTXVN 

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Tiếp đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Sau khi Quốc hội nghe tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 2 dự án: Luật Dân số; Luật Phòng bệnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Dân số; Luật Phòng bệnh.

Sau đó, Quốc hội dành thời gian cuối buổi sáng và cả buổi chiều thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Phá sản (sửa đổi); Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Dự án Luật Báo chí (sửa đổi); Dự án Luật Dân số; Dự án Luật Phòng bệnh.

Trước đó trong phiên họp ở tổ chiều 22/10, Quốc hội đã thảo luận về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Hoàn thiện khung pháp lý cho đổi mới giáo dục toàn diện

Việc sửa đổi đồng bộ ba đạo luật về giáo dục lần này sẽ tạo khung pháp lý toàn diện cho hệ thống giáo dục quốc dân. Những kiến nghị buổi thảo luận ở tổ 6 về đào tạo đặc thù, cơ chế đất đai cho giáo dục tư thục và ranh giới đào tạo giữa đại học - cao đẳng, được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua trong kỳ họp tới.

Hoàn thiện khung pháp lý cho đổi mới giáo dục toàn diện
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV:
Cần rõ ràng, minh bạch hơn trong quy định về viên chức

Các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.​ Huế đều thống nhất cho rằng, Luật Viên chức (sửa đổi) là cần thiết trong bối cảnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng khu vực công. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống, cần chỉnh lý kỹ các quy định về hợp đồng, quyền hành nghề, kỷ luật và phạm vi hoạt động của viên chức.

Cần rõ ràng, minh bạch hơn trong quy định về viên chức
Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận ở tổ 3 dự án luật về Giáo dục và đào tạo

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 22/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo trình về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi). Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về các luật này.

Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận ở tổ 3 dự án luật về Giáo dục và đào tạo

