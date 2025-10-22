Ngày 23/10, Quốc hội thảo luận 5 dự án luật, trong đó có Luật Báo chí (sửa đổi)

Sáng 22/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Tiếp đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Sau khi Quốc hội nghe tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 2 dự án: Luật Dân số; Luật Phòng bệnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Dân số; Luật Phòng bệnh.

Sau đó, Quốc hội dành thời gian cuối buổi sáng và cả buổi chiều thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Phá sản (sửa đổi); Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Dự án Luật Báo chí (sửa đổi); Dự án Luật Dân số; Dự án Luật Phòng bệnh.

Trước đó trong phiên họp ở tổ chiều 22/10, Quốc hội đã thảo luận về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).