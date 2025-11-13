Ngày 14/11, Quốc hội nghe Chủ tịch nước trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn Hiệp định đối ngoại

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Sau đó, quốc hội xem videoclip về Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi). Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Chủ tịch nước trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh về phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về đề nghị phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước. Bộ trưởng Bộ ngoại giao giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trong phiên họp ngày 13/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 433 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,35% tổng số ĐBQH); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51% tổng số ĐBQH), có 04 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,84% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 25 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, trong đó có 3 ý kiến đại biểu tranh luận. Các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; khái niệm; chính sách phát triển đơn vị sự nghiệp công lập; chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức; nguyên tắc tuyển dụng viên chức; nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức; thẩm quyền, căn cứ tuyển dụng viên chức; điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức; nguyên tắc, phương thức tuyển dụng, quản lý viên chức; vị trí việc làm của viên chức; hợp đồng làm việc đối với viên chức; hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ; quyền của viên chức hoạt động nghề nghiệp, ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và kinh doanh; tiền lương, tiền thưởng và các chế độ liên quan đến tiền lương; những việc viên chức không được làm; thẩm quyền đánh giá viên chức; xếp loại chất lượng và sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; khiếu nại kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; khen thưởng, xử lý kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, tạm đình chỉ công tác đối với viên chức; áp dụng Luật Viên chức. Đồng thời, một số ý kiến đại biểu đề nghị rà soát kỹ thuật lập pháp trong xây dựng dự thảo Luật.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều cùng ngày dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, tiến hành các nội dung sau: Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 420 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 88,61% tổng số ĐBQH); trong đó, có 419 đại biểu tán thành (bằng 88,40% tổng số ĐBQH), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thương mại điện tử. Tại phiên thảo luận có 15 đại biểu Quốc hội phát biểu, 1 ý kiến đại biểu tranh luận. Các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện dự thảo Luật, đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại điện tử; đặt hàng trên nền tảng thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến; giao kết hợp đồng tự động trên nền tảng thương mại điện tử; trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử, nền tảng thương mại điện tử được tích hợp trên nền tảng tích hợp đa dịch vụ; nền tảng điện tử trong hoạt động livestream bán hàng, kinh doanh trực tiếp; trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử, cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán hỗ trợ thương mại điện tử; trách nhiệm của pháp nhân được ủy quyền tại Việt Nam đối với nền tảng thương mại điện tử trung gian, nền tảng mạng xã hội trong hoạt động thương mại điện tử, nền tảng tích hợp đa dịch vụ; trách nhiệm của người bán trên nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử, trong hoạt động livestream bán hàng; những hành vi bị cấm; phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử; chính sách hỗ trợ đặc thù phát triển thương mại điện tử; giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử. Đồng thời, một số ý kiến đại biểu đề nghị rà soát với các quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thi hành Luật.

Kết thúc thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.