Làm rõ khái niệm, trách nhiệm và cơ chế bồi thường trong Luật Thương mại điện tử

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Tham gia thảo luận, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế Nguyễn Thị Sửu góp ý nhiều nội dung cụ thể nhằm hoàn thiện dự thảo luật, đảm bảo tính rõ ràng, khả thi và phù hợp với thực tiễn phát triển của thương mại điện tử hiện nay.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng, một số khái niệm trong Điều 3 - Giải thích từ ngữ vẫn chưa được quy định rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm hoặc tranh chấp khi áp dụng. “Các định nghĩa như hợp đồng tự động hay nền tảng tích hợp đa dịch vụ còn mơ hồ. Đặc biệt, người livestream bán hàng - một chủ thể đang rất phổ biến trong thương mại điện tử – lại chưa được định nghĩa cụ thể”, bà Sửu nêu. Đại biểu đề nghị bổ sung, làm rõ các khái niệm này, trong đó: “Hợp đồng tự động” cần được hiểu là hợp đồng điện tử được hình thành, ký kết và thực hiện hoàn toàn bằng hệ thống thông tin tự động, không cần sự can thiệp của con người.

Đối với “nền tảng tích hợp đa dịch vụ”, cần quy định rõ mối quan hệ pháp lý giữa nền tảng chính và nền tảng được tích hợp, kèm theo hợp đồng dịch vụ nêu rõ quyền, nghĩa vụ, bảo mật dữ liệu và trách nhiệm bồi thường. Đồng thời, bổ sung định nghĩa về “người bán hàng trong livestream”, bao gồm cá nhân hoặc tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ thông qua kênh phát trực tiếp trên nền tảng số.

Góp ý về Điều 5 - Nguyên tắc cơ bản, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng quy định hiện nay còn chưa thống nhất với Điều 40 - Trách nhiệm bồi thường. “Theo dự thảo, chủ quản nền tảng trung gian được xem là bên thứ ba, nhưng lại chưa quy định rõ trách nhiệm bồi thường khi gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Điều này mâu thuẫn với quy định tại Điều 40”, bà Sửu phân tích.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu tham gia thảo luận ở hội trường. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đại biểu đề nghị chỉnh sửa theo hướng: Chủ quản nền tảng trung gian hoặc mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử, nếu cung cấp thông tin sai lệch gây thiệt hại cho người tiêu dùng, phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 40, nhằm đảm bảo sự thống nhất và tăng tính răn đe.

Liên quan đến Điều 7 - Quản lý nhà nước về thương mại điện tử, đại biểu chỉ rõ: Tại điểm d, khoản 1 chưa nêu rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính trong kiểm tra, giải quyết khiếu nại. “Để tránh trùng lặp và đảm bảo thống nhất trong quản lý, cần quy định rõ Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông về an ninh mạng, và Bộ Tài chính về quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử”, bà Sửu đề xuất.

Đối với Điều 10 - Công khai thông tin, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng dự thảo chưa đề cập đầy đủ đến bảo mật dữ liệu cá nhân, trong khi đây là yêu cầu bắt buộc theo Luật Bảo vệ thông tin cá nhân năm 2023. Bà Sửu kiến nghị bổ sung thêm một điểm mới (điểm d, khoản 1) quy định về chính sách bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Về quy định giao kết hợp đồng tự động, đại biểu đồng tình với một số ý kiến trước đó của các đại biểu khác, đồng thời nhấn mạnh: Cần làm rõ điều kiện hợp pháp của hợp đồng tự động. Theo bà Sửu, chỉ nên chấp nhận hợp đồng tự động nếu không vi phạm pháp luật, không gây bất công cho các bên tham gia, và cần có cơ chế cho phép hủy hoặc sửa đổi trong thời hạn tối đa 7 ngày để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tránh tình trạng “đóng băng giao dịch”.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cũng đề nghị làm rõ hơn quy định tại điều khoản về kinh doanh nền tảng thương mại điện tử, hiện mới yêu cầu thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng chưa quy định cụ thể thời hạn và hình thức. Bà Sửu đề xuất: Chủ quản nền tảng phải nộp hồ sơ thông báo bằng văn bản hoặc điện tử cho Bộ Công Thương ít nhất 30 ngày trước khi khai trương, kèm theo bản mô tả chức năng, quy mô, kế hoạch bảo mật và bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

“Các nội dung này nếu được tiếp thu, bổ sung sẽ giúp dự thảo luật hoàn thiện hơn, vừa đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, vừa thúc đẩy môi trường thương mại điện tử phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh.