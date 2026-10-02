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Thể thao
Tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam - Malaysia

Cơ hội cuối cùng

ClockChủ Nhật, 04/10/2026 11:41
HNN.VN - Tranh hạng 3 vốn không phải đích đến của Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng khi đã không còn sự lựa chọn khác, cuộc đối đầu với Malaysia vào chiều 5/10 chính là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Kim Sang Sik chứng minh, Việt Nam vẫn là một trong những thế lực tại giải đấu này.

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Bergson & phần còn lại

Tiền đạo Bergson (áo vàng) là chân sút nguy hiểm nhất của Malaysia. Ảnh: LĐBĐ Malaysia

Nhìn vào phong độ tại giải, Malaysia đang là đội tạo được nhiều tín hiệu tích cực hơn Việt Nam. Họ thắng Singapore 6-0, hòa Indonesia 0-0 trong thế trận được đánh giá áp đảo. Đáng chú ý, cách Malaysia triển khai bóng ở hai biên đang trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất của đội bóng này dưới thời HLV Tan Cheng Hoe.

Không khó để nhận ra hướng tấn công chủ yếu của Malaysia là đánh biên, tăng tốc và đưa bóng vào khu vực cấm địa. Arif Aiman có khả năng tạo đột biến, trong khi các hậu vệ biên thường xuyên dâng cao hỗ trợ. Khi đối phương để lộ khoảng trống phía sau, Malaysia có đủ tốc độ và quân số để tạo sức ép.

Nhưng đáng ngại nhất vẫn là Bergson. Tiền đạo nhập tịch này đã có 4 bàn tại giải và đang là phương án kết thúc tấn công hiệu quả nhất của Malaysia. Phía sau Bergson là những cầu thủ khá quen thuộc với lối chơi của Việt Nam như Hidalgo, Wilkin, Tierney, Aiman... Điều này khiến Malaysia càng trở nên nguy hiểm khi “biết người, biết ta…”.

Phương án an toàn

 Tuyển Việt Nam (áo đỏ) cần kiểm soát chặt khu vực giữa sân. Ảnh: BaoNhandan

Việt Nam bước vào trận đấu với Bùi Hoàng Việt Anh bỏ ngỏ khả năng ra sân, Hoàng Hên vắng mặt vì chấn thương, trong khi Xuân Son cũng đã chia tay giải với lý do tương tự, còn Tài Lộc chưa đạt phong độ tốt nhất do thể trạng chưa hoàn toàn hồi phục.

Rất may, hàng công vẫn còn một số cá nhân đáng chú ý, trong đó Đình Bắc nổi lên như điểm sáng khi trực tiếp tham gia vào 4/5 bàn thắng của Việt Nam tại giải, gồm 2 bàn và 2 pha kiến tạo, đồng thời là một trong những cá nhân tạo đột biến đáng kể nhất của đội bóng áo đỏ.

Nhưng muốn Đình Bắc phát huy, trước hết Việt Nam phải giữ được thế trận. Trận thắng Pakistan 4-2 cho thấy các chiến binh sao vàng chơi không tốt trong hiệp 1, để đối thủ dưới cơ dẫn bàn. Sang hiệp 2, những điều chỉnh nhân sự giúp đội chơi tốt hơn và ngược dòng thành công.

Đối thủ của Việt Nam là Malaysia, tất nhiên, họ không phải Pakistan. Nên, nếu tiếp tục nhập cuộc chậm, để đối phương có khoảng trống ở hai biên rồi phải chạy về chống đỡ, Việt Nam sẽ tự đẩy mình vào thế khó. Qua loạt trận vòng bảng, mũi nhọn Bergson cho thấy không cần quá nhiều cơ hội để tạo khác biệt.

Trong tình cảnh hàng thủ thiếu người, phương án an toàn của Việt Nam không nhất thiết là kéo đội hình xuống thấp mà cặp tiền vệ Hoàng Đức - Thành Long cần kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn để hạn chế nguồn bóng hướng xuống hai biên của Malaysia. Khi tuyến giữa giữ được bóng và thoát pressing tốt, Việt Nam vừa giảm áp lực cho hàng thủ, vừa tạo điều kiện để Đình Bắc nhận bóng ở những vị trí thuận lợi hơn.

Có nên đôi công

Tuyển Việt Nam hướng đến một chiến thắng trước Malaysia. Ảnh: BaoNhandan 

Malaysia đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi về phong độ, tinh thần cùng khả năng tấn công biên và sở hữu một trung phong đang có 4 bàn. Trong khi đó, Việt Nam đang phải tính toán thể trạng cầu thủ khi chỉ có 2 ngày nghỉ. Chính HLV Kim Sang Sik cũng thừa nhận, thời gian nghỉ ngắn làm tăng nguy cơ chấn thương và ông sẽ phải quản lý thể trạng, cân nhắc trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều.

Vì vậy, Việt Nam cần chơi tỉnh táo hơn là chơi nhanh. Kiểm soát khu trung tuyến, hạn chế khoảng trống sau lưng hàng thủ và chờ thời điểm Malaysia dâng cao để phản công có thể là cách tiếp cận phù hợp.

Malaysia đang tiến bộ, nhưng lịch sử đối đầu vẫn là một điểm tựa đáng kể cho tuyển Việt Nam. Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Riêng 2 lần gặp nhau trong tháng 8/2026, Việt Nam đều thắng Malaysia với cùng tỷ số 2-0.

Hẳn nhiên, đây chưa phải là sự bảo đảm cho một chiến thắng, nhưng nó cho thấy Việt Nam có cơ sở để tin vào khả năng giải quyết trận đấu bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, nhất là khi vẫn còn đó Đình Bắc, Hoàng Đức và những cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt. 

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: FIFA ASEAN Cup 2026tuyển Việt Namtuyển Malaysiatranh hạng 3bóng đá
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