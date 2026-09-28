Nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an từ cơ sở

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP. Huế phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả công an các đơn vị, địa phương đạt được. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yêu cầu nghiêm túc nhìn nhận, chủ động đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt phương châm chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nắm chắc tình hình, nhất là những địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương tham dự buổi làm việc tại điểm cầu Công an TP. Huế.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cần chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, xử lý nghiêm vi phạm. Tập trung đấu tranh với tội phạm đường phố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Đối với công tác phòng, chống ma túy, tiếp tục thực hiện quyết liệt, thực chất, bền vững Đề án xây dựng xã, phường không ma túy; quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây, điểm, tụ điểm ma túy. Đồng thời, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh ngay từ cơ sở.

Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở dữ liệu, phần mềm nghiệp vụ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện Đề án 06, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, PCCC và CNCH, chủ động lực lượng, phương tiện, phương án ứng phó các tình huống phát sinh. Cùng với đó, tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy; chăm lo chế độ, chính sách, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Công an cấp xã tiếp tục bám địa bàn, gần dân, sát dân, chủ động nắm hộ, nắm người, nắm tình hình, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở.

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu công an các đơn vị, địa phương rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2026, tập trung tháo gỡ những nội dung còn chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đề ra. Trong đó, phải tạo chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực, từng địa bàn; lấy hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ Nhân dân và sự ổn định về an ninh, trật tự làm thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ.