Nâng cao năng lực ứng phó sự cố thiên tai

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đường sông Công an TP. Huế triển khai xử lý tình huống đuối nước trên sông.

Những ngày này, trên sông Hương, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đường sông duy trì các nội dung huấn luyện với cường độ cao. Trong điều kiện mưa lũ, dòng chảy có thể xiết, tầm nhìn hạn chế, thời tiết bất lợi, yêu cầu đặt ra đối với công tác cứu nạn, cứu hộ là cán bộ, chiến sĩ phải thuần thục kỹ năng và xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Tại các buổi huấn luyện, đơn vị duy trì rèn luyện thể lực, sức bền, kỹ năng bơi lặn nâng cao và xử lý tình huống dưới nước. Các tình huống giả định như người bị đuối nước, phương tiện trôi dạt giữa dòng được đưa vào thực hành. Từ khi phát hiện mục tiêu, điều khiển ca nô tiếp cận hiện trường đến đưa nạn nhân lên phương tiện an toàn đều được cán bộ, chiến sĩ thực hiện theo phương án đã đề ra.

Trung tá Lê Văn Kỳ, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đường sông cho biết, đặc thù cứu nạn tại các khu vực sông, suối, ao, hồ trong mùa mưa bão đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có thể lực và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. “Chúng tôi tăng cường độ tập luyện hằng ngày, mô phỏng sát các tình huống thực tế như cứu người bị nước cuốn trôi, di chuyển trong điều kiện dòng chảy xiết hay đêm tối, tầm nhìn hạn chế. Sau mỗi buổi tập, đội ngũ đều họp rút kinh nghiệm chi tiết để khi bước vào thực tế, từng thao tác tiếp cận và đưa nạn nhân lên tàu phải đạt độ chính xác cao nhất, tuyệt đối an toàn”, Trung tá Lê Văn Kỳ nói.

Cùng với huấn luyện, công tác kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện và thiết bị chuyên dụng được đơn vị thực hiện thường xuyên. Ca nô, xuồng máy được rà soát tình trạng động cơ, nhiên liệu và hệ thống điều khiển. Áo phao, phao cứu sinh, dây cứu hộ, thiết bị chiếu sáng ban đêm được kiểm tra, bố trí phù hợp để có thể sử dụng khi cần. Sau kiểm tra kỹ thuật, các phương tiện được vận hành thử trên sông nhằm đánh giá khả năng cơ động, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý những hư hỏng phát sinh.

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đường sông đã tổ chức gần 290 buổi huấn luyện, rèn luyện thể lực cho hơn 7.200 lượt cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra kỹ thuật và vận hành thực tế gần 100 lượt ca nô, xuồng máy cùng thiết bị chuyên dụng trên sông.

Đại úy Lê Viết Quốc Vũ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đường sông cho biết, đơn vị xác định việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện phải được thực hiện từ sớm, nhất là trước những diễn biến bất thường của thiên tai.

“Chúng tôi quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, Ban Chỉ huy đơn vị là phải chủ động từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước diễn biến bất thường của thiên tai. Đơn vị đã chủ động rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện, vật tư hiện có, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương để xây dựng các phương án cứu nạn đồng bộ. Yêu cầu đặt ra là 100% cán bộ, chiến sĩ và phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, khi có lệnh là lập tức xuất kích thực thi nhiệm vụ”, Đại úy Lê Viết Quốc Vũ nhấn mạnh.