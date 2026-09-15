Chủ động chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn dân

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khám bệnh cho người dân.

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân xác định sức khỏe Nhân dân là ưu tiên trong chiến lược phát triển đất nước.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể. Điểm đột phá của Nghị quyết số 72-NQ/TW là yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.

Mục tiêu đặt ra là phát hiện nguy cơ từ sớm, sàng lọc bệnh tật, quản lý sức khỏe thường xuyên, qua đó hạn chế bệnh nặng, giảm chi phí điều trị và nâng cao số năm sống khỏe mạnh; từng bước hình thành nền y tế chủ động, lấy người dân làm trung tâm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW là thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất một lần mỗi năm.

Quảng Ninh là một trong những địa phương tiên phong triển khai chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân trong năm 2026. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 13/10/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh (nay là Thành ủy Quảng Ninh) đã ban hành Chương trình hành động số 04-CTr/TU. Ủy ban nhân dân tỉnh (nay là Ủy ban nhân dân thành phố) ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn với hơn 1,4 triệu người, bao phủ toàn bộ các nhóm đối tượng thụ hưởng, nhằm phát hiện sớm bệnh và yếu tố nguy cơ; tư vấn, điều trị kịp thời.

Đặc biệt, với những người dân tại các địa bàn miền núi, biên giới, việc tổ chức khám lưu động góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, khắc phục khoảng cách về điều kiện tiếp cận dịch vụ giữa các khu vực.

Nhờ tích cực triển khai Kế hoạch số 229 tại các xã, phường, đặc khu, đến ngày 15/7/2026, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho hơn 300 nghìn lượt người và thực hiện khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật cho hơn 931 nghìn lượt người.

Đáng chú ý, toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập đủ điều kiện đã được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu khám sức khỏe điện tử; hướng tới cập nhật đầy đủ kết quả khám lên sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất cho mỗi người dân.

Cách làm này cho thấy Nghị quyết số 72-NQ/TW đang đi vào thực tiễn, hình thành phương thức quản lý sức khỏe chủ động, trong đó phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe bằng dữ liệu ngày càng được coi trọng.

Tại thành phố Đồng Nai, tinh thần này cũng được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp điều kiện địa phương. Với quy mô hơn 4,5 triệu dân, địa bàn rộng và nhiều khu vực có đặc thù khác nhau, Thành ủy Đồng Nai xác định việc khám sức khỏe định kỳ toàn dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống, nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở.

Thành ủy Đồng Nai đã ban hành Công văn số 2283-CV/TU ngày 30/8/2026 về đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho Nhân dân.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, tính đến nay, toàn thành phố đã có hơn 2,3 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí (bao gồm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế), đạt 51,3% dân số toàn thành phố. Trong đó, hơn 536.800 người đã được tạo lập hoặc cập nhật Sổ sức khỏe điện tử.

Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu và tiến độ đã đề ra; rà soát, đánh giá thực chất kết quả, phân loại tiến độ theo từng địa phương, cơ quan, đơn vị và nhóm đối tượng thụ hưởng để có giải pháp hỗ trợ kịp thời những nơi thực hiện còn chậm.

Từ những kết quả bước đầu nêu trên cho thấy, hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW chính là từng bước thay đổi cách tiếp cận đối với sức khỏe Nhân dân. Khi mỗi người dân được khám định kỳ, được sàng lọc nguy cơ và được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ điện tử, hệ thống y tế có thêm cơ sở để chuyển từ phản ứng trước bệnh tật sang chủ động nhận diện và kiểm soát các nguy cơ. Đây cũng là nền tảng để y tế cơ sở thật sự trở thành nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu, gần dân, sát dân và đồng hành với người dân trong suốt vòng đời.

Thời gian tới, để Nghị quyết số 72-NQ/TW đi vào cuộc sống sâu rộng hơn, khám sức khỏe định kỳ cần tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với sàng lọc, tư vấn, theo dõi và quản lý các yếu tố nguy cơ; kết quả khám phải được liên thông, cập nhật và khai thác hiệu quả, tránh tình trạng dữ liệu có nhưng chưa phục vụ tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe.

https://nhandan.vn/chu-dong-cham-soc-va-nang-cao-suc-khoe-toan-dan-post989017.html