Rơi máy bay quân sự chở tiền tại Bolivia, ít nhất 15 người thiệt mạng

Ngày 27/2, truyền thông Bolivia đưa tin ít nhất 15 người đã thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương sau khi một máy bay vận tải quân sự chở tiền giấy của nước này đã gặp nạn gần thủ đô La Paz.

Chiếc máy bay C-130 Hercules của Không quân Bolivia xuất phát từ thành phố Santa Cruz (miền Đông) và gặp nạn khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế El Alto.

Máy bay được cho là đã trượt khỏi đường băng trong điều kiện thời tiết xấu, lao xuống một đại lộ gần sân bay, đâm vào nhiều phương tiện đang lưu thông.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy máy bay bị hư hỏng nặng, ít nhất một xe ô-tô con và nhiều xe tải bị đè bẹp hoặc hư hại.

Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, khoảng 15 phương tiện đã bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn. Một số bệnh viện tại thành phố El Alto xác nhận đã tiếp nhận các nạn nhân bị thương, trong đó có những người ngồi trên các xe bị máy bay va trúng.

Bộ Quốc phòng Bolivia xác nhận xảy ra vụ rơi máy bay gần sân bay El Alto nhưng cơ quan này chưa cung cấp thêm chi tiết về nguyên nhân hay thương vong cụ thể. Cơ quan Quản lý Hàng không và Sân bay Bolivia (NAABOL) cho biết sân bay quốc tế El Alto đã tạm thời đình chỉ hoạt động sau vụ việc.

Theo thông tin từ giới chức, máy bay đang vận chuyển tiền giấy của Bolivia để phân phối tới các khu vực trong nước.

Sau cú va chạm, nhiều tờ tiền đã vương vãi tại hiện trường, khiến một số người dân tìm cách tiếp cận để nhặt tiền.

Cảnh sát phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông nhằm bảo an đảm ninh và phục vụ công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy bùng phát từ xác máy bay.

Giới chức Bolivia cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

