Để chung cư trở thành nơi đáng sống

Giữ cảnh quan chung khi chung cư được làm vệ sinh thường xuyên

Người ở trong chung cư tứ xứ, với nhiều thành phần, lứa tuổi… tạo nên một cộng đồng cư dân đa dạng về khẩu ngữ, thói quen và lối sống. Nhưng sống trong chung cư thì sự riêng - chung được phân định rất rạch ròi nên đã hạn chế sự tùy tiện. Chẳng hạn, không thể tùy tiện coi thang máy là của riêng mình để chở đồ đạc. Không thể coi hành lang chung là cái sân riêng của nhà mình để đốt vàng mã. Không thể khạc nhổ, vứt rác nơi hành lang, trong buồng thang máy...

Và, bên cạnh những người có ứng xử văn hóa vẫn còn một bộ phận cư dân thiếu ý thức. Ví dụ, có những cư dân ngày nào cũng hào phóng “chiêu đãi” cả tầng “món” karaoke, bất kể giờ giấc. Có những gia đình thay vì để tủ giày trong nhà lại bày bừa ở hành lang… Nuôi chó và không tuân thủ quy định của tòa nhà khi ngang nhiên cho vật nuôi đi thang máy. Rồi chuyện vứt rác bừa bãi diễn ra ở khá nhiều nơi. Nếu Ban quản lý các khu đô thị mới không có cách quản lý khoa học sẽ dễ dẫn đến tranh chấp, cãi vã và làm những cư dân có lối sống văn minh cảm thấy khó chịu.

Đáng nói là chuyện thu gom rác. Phòng thu gom rác có hai thùng, rác thải và rác tái chế. Mấy bà lớn tuổi thường không bỏ rác vào thùng, cứ để rác bấy bừa ra ngoài. Sáng hôm sau, BQL trích xuất camera và thông báo đến từng hộ đổ rác bừa bãi. Từ đó, mọi người ghi nhớ: đổ rác bừa bãi không chỉ mất vệ sinh mà còn “đau ví”. Giày dép để lộn xộn, gây cản trở lối đi chung cũng sẽ nhắc nhở. Lúc đầu thấy phiền, sau mới thấy nhờ vậy hành lang luôn sạch sẽ, gọn gàng, đi lại an toàn hơn nhiều. Nhiều người đứng trước thang máy loay hoay vì… quên thẻ từ. Phải nhờ bảo vệ quẹt hộ. Thang máy thẻ từ tuy bất tiện nhưng lại là “lá chắn” quan trọng - người lạ không thể tùy tiện lên các tầng, giúp cư dân an toàn hơn.

Bà Trần Thị Như Ý, một cư dân của Eco Garden chia sẻ : Mình chuyển vào chung cư được hơn nửa năm và thật sự nhận ra một điều: sống ở đây, cái quan trọng nhất không phải là nhà đẹp hay tiện nghi, mà là ý thức của từng cư dân. Nhiều người bảo “ở chung cư khó chịu quá, cái gì cũng cấm với nhắc nhở”, nhưng thực ra nhờ vậy mà môi trường sống mới sạch sẽ, an toàn, hàng xóm thân thiện và văn minh hơn. Chung cư có đẹp đến mấy mà cư dân không có ý thức thì cũng thành “ổ chuột”. Nhưng chỉ cần mỗi người tự giác một chút, cả tòa nhà sẽ thành nơi đáng sống thật sự.

Với xu hướng đô thị hóa và nhu cầu nhà ở tăng, chung cư ở Huế có khả năng sẽ phát triển mạnh hơn và trở thành sự lựa chọn trong vài năm tới của người dân Huế. Vậy nên, cũng đã đến lúc, người dân Huế cần tập làm quen và thích nghi với cách sống ở các chung cư.