Khởi điểm của kỷ nguyên vươn mình

Lực lượng quân đội đã huy động hơn 2.620 ngày công để sửa chữa 40 nhà và xây mới 5 nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: Thái Bình

Nhiệm kỳ bản lĩnh, vượt khó

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng của đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Đến hết năm 2025, quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng gấp 1,4 lần so với năm 2020, đạt 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt trên 5.026 USD và chính thức bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Thương mại duy trì được tốc độ tăng trưởng cao với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2025 đạt trên 920 tỷ USD, nằm trong nhóm 15 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu, duy trì xuất siêu 10 năm liên tiếp... Nhiều công trình hạ tầng lớn tầm cỡ quốc gia được khánh thành, khởi công, làm thay đổi sâu sắc diện mạo của cả nước; nhiều dự án lớn được khởi động hoặc tái khởi động... tạo nên một luồng sinh khí mới đối với người dân cả nước.

Một trong những thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, "sắp xếp lại giang sơn" được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với việc hoàn thành sáp nhập tỉnh, thành phố; sáp nhập xã, phường; không tổ chức cấp huyện.

Các "điểm nghẽn" làm cản trở sự phát triển của đất nước được Đảng ta nhìn nhận, đánh giá hết sức đúng đắn; đồng thời đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục hết sức quyết liệt và khẩn trương, nhất là điểm nghẽn về thể chế. Chưa bao giờ Quốc hội lại thông qua một khối lượng văn bản luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhiều như trong nhiệm kỳ qua. Các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72, 80 của Bộ Chính trị được ban hành đã giải quyết những vấn đề hết sức bức thiết, cần kíp của đất nước, trở thành những "trụ cột chiến lược" để đất nước đi xa hơn, nhanh hơn.

Thành tựu phát triển của đất nước không chỉ là những con số trong các báo cáo mà chính là những gì người dân được thụ hưởng và cảm nhận trong thực tế cuộc sống. Các chính sách an sinh xã hội lớn, như xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng, sửa chữa lại nhà ở bị thiệt hại do thiên tai cho người dân, miễn học phí cho học sinh mầm non và phổ thông công lập... được triển khai hết sức quyết liệt. Lần đầu tiên trong lịch sử, Chính phủ quyết định tặng quà cho toàn thể người dân với mức 100.000 đồng/người (nhân dịp 80 năm Quốc khánh) và trước thềm Đại hội XIV của Đảng, các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội tiếp tục nhận được quà tặng của Chính phủ (mức 400.000 đồng/suất)... Những phần quà có thể không lớn về giá trị, nhưng chuyển tải một thông điệp sâu sắc của Đảng và Nhà nước: Mọi người dân đều phải được thụ hưởng thành tựu của sự phát triển; mục tiêu của Đảng, Nhà nước Việt Nam không gì khác ngoài chăm lo cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc...

Đại hội XIV của Đảng - khởi điểm của kỷ nguyên vươn mình

Mỗi kỳ đại hội Đảng là một dấu mốc lịch sử đối với đất nước. Và hơn thế, Đại hội XIV của Đảng còn là sự kiện khởi điểm cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, thế và lực của đất nước đã lớn mạnh hơn nhiều. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập cao, quy mô dân số hơn 100 triệu dân với cơ cấu dân số vàng. Quan hệ giữa nước ta với các nước trên thế giới ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, Việt Nam thực sự là "đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm" trong cộng đồng quốc tế. Quan trọng hơn, xây dựng đất nước trở nên hùng cường, thịnh vượng, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc... là khát vọng của toàn Đảng, toàn dân ta.

Để hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc, Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm đề ra những quyết sách lớn mang tầm chiến lược với tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nhất là đổi mới về tư duy và định hướng phát triển. Để đủ sức đảm đương trọng trách lịch sử đối với vận mệnh của đất nước, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải luôn giữ vai trò then chốt, gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường kiểm soát quyền lực; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Nâng cao năng lực quản trị phát triển quốc gia và điều hành hoạt động của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, tạo nền tảng giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cũng như bảo đảm đồng thuận, đồng bộ, thống nhất trong hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược phát triển đất nước.