Kỳ vọng lớn vào Đại hội XIV của Đảng

Ông Nguyễn Văn Mễ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (nay là TP. Huế) khóa XI:

Kỳ vọng mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước

Ông Nguyễn Văn Mễ

Cá nhân tôi cũng như đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP. Huế mong muốn Đại hội XIV của Đảng, cùng với kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới sẽ kế thừa một cách vững chắc những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ trước; đồng thời mở ra nhiều tiền đề mới, động lực mới cho nhiệm kỳ tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của đất nước.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội đến củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế. Những thành tựu đó đã và đang củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Điều quan trọng là Đại hội lần này sẽ tiếp tục khẳng định rõ đường lối, mục tiêu, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đồng thời có những đổi mới, sáng tạo và đột phá cần thiết.

Qua thực tế theo dõi và trải nghiệm, tôi nhận thấy niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ ngày càng được củng cố. Nhiều cán bộ đã kinh qua nhiều vị trí công tác, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, trưởng thành qua khó khăn, gian khổ, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân.

Trong đội ngũ cán bộ của Đảng đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đã qua thử thách và đủ năng lực để đảm đương những trọng trách lớn hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm và lớp cán bộ kế cận có bản lĩnh, trí tuệ chính là cơ sở quan trọng để củng cố niềm tin vào một nhiệm kỳ thành công.

Đại hội XIV của Đảng sẽ quyết định nhiều vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài của đất nước, đặc biệt là trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng về công tác cán bộ - then chốt của then chốt.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và chặt chẽ, tôi tin tưởng rằng, Đại hội XIV của Đảng sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ thật sự đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh và trí tuệ để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới; góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Nhân dân…

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế:

Tạo động lực mới xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện

Đại tá Lê Huy Nghĩa

Trong điều kiện thành phố Huế đang từng bước phát triển theo mô hình đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và thông minh, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đứng trước yêu cầu vừa bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, vừa tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ có những chủ trương, quyết sách lớn, đồng bộ, nhằm tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn với thế trận lòng dân, phù hợp với đặc thù của các địa phương, trong đó có thành phố Huế - địa bàn chiến lược, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.

LLVT thành phố cũng rất mong Đại hội XIV tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Chúng tôi kỳ vọng các chủ trương của Đảng sẽ tạo cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên.

Một nội dung quan trọng khác mà LLVT thành phố đặc biệt quan tâm, đó là công tác xây dựng Đảng trong Quân đội. Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những giải pháp căn cơ, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và uy tín. Đây là điều kiện quyết định để LLVT hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới…

Chị Hồ Thị Khánh Huyền, Phó Bí thư Đoàn xã A Lưới 2:

Tuổi trẻ đồng bào dân tộc thiểu số đặt trọn niềm tin vào Đảng

Hồ Thị Khánh Huyền, Phó Bí thư Đoàn xã A Lưới 2

Thanh niên Việt Nam hôm nay đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có, từ công cuộc chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Tuy nhiên, đi kèm với đó là không ít thách thức, đặc biệt đối với thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, khi điều kiện kinh tế, trình độ tiếp cận khoa học công nghệ, nguồn lực phát triển vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, chúng tôi mong muốn Đại hội XIV của Đảng tiếp tục quan tâm hoạch định những chủ trương, chính sách mang tính chiến lược, đồng bộ và lâu dài nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ nói chung, ở vùng DTTS nói riêng, tạo điều kiện để thanh niên được học tập, đào tạo nghề, khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia sâu rộng vào quá trình phát triển chung của đất nước.

Chúng tôi đặc biệt kỳ vọng Đảng tiếp tục quan tâm gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS. Đối với thanh niên, việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán của dân tộc mình không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào. Khi văn hóa được bảo tồn và phát huy đúng hướng, thanh niên sẽ có thêm động lực tham gia phát triển du lịch cộng đồng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương.

Chúng tôi mong muốn Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc đồng hành, dẫn dắt, định hướng thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; qua đó góp phần xây dựng thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…