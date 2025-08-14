Khảo sát, xác định phạm vi địa bàn hải quan tại cửa khẩu A Đớt và Hồng Vân

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương khảo sát xác định lại phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại cửa khẩu Hồng Vân

Hoạt động được triển khai trên cơ sở Nghị định số 12/2018/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2015/NĐ-CP) về quy định địa bàn hoạt động hải quan và trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Mục tiêu là xác định rõ tọa độ, địa giới hành chính sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp, từ đó tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy định phù hợp thực tế; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác giám sát, kiểm soát của lực lượng hải quan và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Theo khảo sát, ranh giới địa bàn cửa khẩu A Đớt được xác định từ cột mốc 666 (tọa độ 16°03′59,793″ vĩ độ Bắc, 107°22′19,234″ kinh độ Đông). Phạm vi gồm: bên phải 1,5 km, từ đường biên giới quốc gia (tọa độ 16°04′00″ vĩ độ Bắc, 107°23′09″ kinh độ Đông) đến đường Hồ Chí Minh (tọa độ 16°06′08″ vĩ độ Bắc, 107°22′31″ kinh độ Đông); bên trái 3 km, từ tọa độ 16°03′29″ vĩ độ Bắc, 107°20′37″ kinh độ Đông đến tọa độ 16°05′30″ vĩ độ Bắc, 107°19′59″ kinh độ Đông; chiều sâu vào nội địa từ cột mốc 666 theo Quốc lộ 14 cũ đến giáp đường Hồ Chí Minh là 4 km.

Địa bàn cửa khẩu Hồng Vân được xác định từ cột mốc 647 (tọa độ 16°17′17,763″ vĩ độ Bắc, 107°07′14,673″ kinh độ Đông). Phạm vi gồm: bên phải 1 km, bên trái 1 km; chiều sâu vào nội địa từ cột mốc 647 theo Quốc lộ 49F đến giáp đường Hồ Chí Minh dài 13,6 km.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh: việc xác định chính xác địa bàn hải quan là yêu cầu quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng, bảo đảm công tác quản lý, giám sát phù hợp thực tiễn. Đồng thời đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, đo đạc, đối chiếu tọa độ, bảo đảm tính khoa học, khách quan và khả thi khi đề xuất điều chỉnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương khảo sát xác định lại phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại cửa khẩu A Đớt

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, việc xác định địa bàn hải quan không chỉ phục vụ công tác chuyên môn của ngành hải quan mà còn tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh. Đồng thời giao Chi cục Hải quan khu vực IX chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND thành phố và Cục Hải quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Việc rà soát, điều chỉnh địa bàn hải quan tại cửa khẩu A Đớt và Hồng Vân có ý nghĩa lâu dài, giúp tăng cường hiệu lực quản lý, đồng thời mở rộng hợp tác, thúc đẩy giao thương hàng hóa qua biên giới Việt - Lào. Đây là bước đi cần thiết để phát huy tiềm năng, lợi thế khu vực biên giới, gắn phát triển kinh tế với nhiệm vụ bảo đảm an ninh - quốc phòng, hướng tới xây dựng hệ thống cửa khẩu hiện đại, đồng bộ, hiệu quả.