Thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 968/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động chuyển đổi số báo chí năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Khảo sát mô hình Chuyển đổi số báo chí năm 2025.

Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ghi nhận, nhân rộng các mô hình chuyển đổi số báo chí nhằm tối ưu hóa nguồn thu, tăng trưởng doanh thu cơ quan báo chí. Đồng thời, đề xuất với cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, góp phần xây dựng nền báo chí "chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại".

Theo kế hoạch, từ tháng 9-10/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp Bộ Công an, Bộ Khoa và Công nghệ tổ chức khảo sát mô hình chuyển đổi số báo chí với 2 cơ quan báo chí Trung ương và 2 cơ quan báo chí địa phương.

Nội dung khảo sát gồm: Việc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kết quả triển khai 5 trụ cột của bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí: (1) Chiến lược; (2) Hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin; (3) Sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn; (4) Độc giả, khán giả, thính giả; (5) Mức độ ứng dụng công nghệ số.

Nguồn lực (nhân lực/vật lực) phục vụ chuyển đổi số: Nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; kinh phí dành cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực triển khai chuyển đổi số.

Cơ chế tài chính, mức độ tự chủ và kinh phí dành cho chuyển đổi số.

Tổng doanh thu, cơ cấu nguồn thu (% nguồn thu từ các sản phẩm báo chí số) và kết quả tăng trưởng doanh thu từ sản phẩm báo chí số. Phương thức, quy trình phát hành nội dung phát thanh, truyền hình trên các nền tảng số.

Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khi thực hiện chuyển đổi số. Những thay đổi nổi bật về mô hình hoạt động, quy trình sản xuất sản phẩm mới kể từ khi thực hiện chuyển đổi số.

Bài học kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số báo chí thành công.

Kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ triển khai chuyển đổi số báo chí.