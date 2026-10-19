Quỹ “Vì người nghèo” phường Kim Long tiếp nhận hơn 477 triệu đồng

Ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại chương trình.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Kim Long Nguyễn Thị Thu Hương thông tin, từ tháng 7/2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của phường tiếp nhận hơn 477 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn.

Từ nguồn quỹ này, phường chi 130 triệu đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn; thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em và thanh niên chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự; hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn đột xuất.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến 18/11/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực, tập trung hỗ trợ nhà ở, sinh kế, việc làm, học tập và các nhu cầu thiết yếu cho hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn quỹ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và theo quy định.

Tại hội nghị, phường phát động phong trào “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2031, gắn với Đề án mở rộng, nâng cấp đường kiệt trên địa bàn phường giai đoạn 2026 - 2030 theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Dịp này, phường Kim Long cũng triển khai cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”, khuyến khích người dân chủ động lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ; vận động các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định về hóa đơn, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế.