Kim Long vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

Đại diện các làng, dòng họ, khu dân cư cùng cán bộ, đảng viên và người dân phường Kim Long tham dự, hưởng ứng tại lễ phát động.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Long Nguyễn Thị Thu Hương, trong điều kiện xã hội ngày càng phát triển, việc tổ chức tang lễ cũng cần được thực hiện văn minh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và phong tục tốt đẹp của địa phương.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang không phải là xóa bỏ truyền thống mà hướng đến giữ gìn những giá trị nhân văn trong phong tục tang lễ, đồng thời hạn chế những tập tục không còn phù hợp, tình trạng phô trương, hình thức, lãng phí và mê tín.

Mặt trận phường vận động các gia đình, dòng họ khi có người qua đời tổ chức tang lễ trang nghiêm, chu đáo, tiết kiệm, nghĩa tình; hạn chế ăn uống kéo dài, phô trương, lãng phí; thực hiện văn minh trong việc phúng viếng. Các gia đình cũng được vận động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; việc mai táng, cải táng thực hiện phù hợp quy hoạch và quy định hiện hành.

Một trong những nội dung được phường Kim Long chú trọng là phát huy vai trò của trưởng làng, trưởng họ, người cao tuổi, người có uy tín, cán bộ, đảng viên. Đây là những người có vai trò vận động gia đình, dòng họ thực hiện trước, từ đó tạo chuyển biến trong cộng đồng.

Tại lễ phát động, đại diện các họ tộc trên địa bàn đồng tình với chủ trương của phường và cam kết vận động con cháu thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, giữ gìn những phong tục tốt đẹp, từng bước hạn chế các tập quán không còn phù hợp.

MTTQ Việt Nam phường Kim Long cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội và khu dân cư tuyên truyền, vận động người dân; đồng thời biểu dương những gia đình, dòng họ thực hiện tốt để tạo sự lan tỏa. Qua đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ từng bước trở thành ý thức tự giác trong mỗi gia đình, dòng họ và khu dân cư.